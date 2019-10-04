Başkent'e özel en büyük sergi

Yapı Kredi kuruluşunun 75’inci yılına özel 120 parçadan oluşan Türk ressamların eserlerinin bulunduğu şu zamana kadar ki en büyük sergisini Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Başkentlilerin seyrine açtı.

Yapı Kredi, kuruluşunun 75’inci yılına özel Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde “Yapı Kredi Koleksiyonu’ndan Renkler” adlı sergiyi açtı. 3 Ekim Perşembe günü kapılarını açan sergi bankanın 75 yıldır koleksiyonlarından düzenlediği en büyük sergi olmasıyla dikkat çekiyor. Sergide Türk resim sanatının en önemli sanatçılarının eserleri bulunuyor. Osman Hamdi Bey’den İbrahim Çallı’ya, Şefik Bursalı’dan Hoca Ali Rıza’nın eserlerininde bulunduğu sergide 120 parça eser bulunuyor.

KÜLTÜR VE SANAT GELECEK KUŞAKLARA AKTARILIYOR

Yapı Kredi, 75’inci kuruluş yıldönümünü kültür sanat hayatına heyecan katan etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Banka, kültürün ve sanatın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması hedefiyle uzun yıllar önce kurduğu Yapı Kredi Koleksiyonları’ndan önemli seçkileri ülkemizin farklı şehirlerinde sanatseverlerle buluşturuyor. Resimden sikkeye, tombaktan nadir kitaba çok geniş bir yelpazeyi kapsayarak bir kültür hazinesi niteliğini taşıyan koleksiyonlardan seçilen değerli eserler, Türkiye’nin kültür sanat hayatına renk katıyor. 3 Ekim tarihinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılışı yapılan “Yapı Kredi Koleksiyonu’ndan Renkler” sergisi ise bankanın 75 yıldır koleksiyonlarından düzenlediği en büyük sergi olmasıyla dikkat çekiyor.

HOCA ALİ RIZA’NIN DESEN VE SULUBOYA ESERLERİ

“Yapı Kredi Koleksiyonu’ndan Renkler” sergisi içerisinde Türk resim sanatının önemli sanatçılarından peyzaj, natürmort, figüratif resim, soyut resimler, güncel sanat örnekleri yer alıyor. Yapı Kredi’nin kuruluşunun onuncu yılında düzenleyerek kültür sanat ödülü veren ilk banka olduğu “İş ve İstihsal” konulu resim yarışmasına katılan değerli eserler, Hoca Ali Rıza’nın desen ve suluboya çalışmaları ve Selahattin Giz Koleksiyonu’na ait Atatürk fotoğrafları ile birlikte sergi, 8 bölümden ve 120 eserden oluşuyor. Ayrıca, Yapı Kredi Tarihi Arşivi’nden Atatürk Belgeseli de sergi boyunca izlenebilecek.

“VİYANA KUŞATMASI” ADLI ESERE ÖZEL İLGİ

Sergi; Abidin Dino, Ömer Uluç, Aliye Berger, Nejad Melih Devrim, İbrahim Çallı, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nuri İyem ve İbrahim Balaban gibi Türk resim sanatına damga vuran ressamların yanı sıra yurt dışından sanatçıların eserleri de yer alıyor. Louvre Müzesi’nde de eserleri bulunan Francesco Casanova’ya ait 1754 tarihli “Viyana Kuşatması” adlı eser, Yapı Kredi Koleksiyonları’nda bulunan en eski eser olmasıyla dikkat çekiyor.

ALTINDAĞ KONULU FOTOĞRAF SERGİSİ

Adnan Turani, Turan Erol, Habib Aydoğdu, Oya Katoğlu gibi Ankaralı sanatçılara ev sahipliği yapan sergide, Ankaralı güncel sanatçı Ferhat Özgür’ün, Ankara’ya bağlı Altındağ ilçesinde yaşayan insanları konu aldığı “Bugün Herkes Dışarı” isimli çalışması dikkat çekiyor. Altındağ’da doğan ve ilk gençlik yıllarını burada geçiren sanatçı, yaşadığı sokakta herkesi dışarıya davet ederek bir önden bir de arkadan fotoğraflarını çekiyor. Ferhat Özgür, böylelikle yıllarca yaşadığı o sokaktaki insanları ilk defa böyle bir eser için bir araya getirmiş oluyor. Eserde Altındağ’da yaşayan insanların bir araya gelmeleri, bir nevi bütün olmaları ve birbirlerinden güç almaları anlamına da geliyor.

14 KASIM’A KADAR ZİYARETE AÇIK

Açılışı yapılan “Yapı Kredi Koleksiyonu’ndan Renkler” sergisi, ilk ziyaretçilerinden tam not aldı. Açılışa katılan davetliler, sergiyi gezdikten sonra “Harf’ten ve Nota’dan” sanatçılarının seslendirdiği “Atatürk’ün Not Defterinden Şarkılar” başlıklı Klasik Türk Müziği konserini dinleme imkanı buldu. Sergi 14 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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