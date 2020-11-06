Başkent’e sadece 225 Km uzaklıkta - Osmanlı Şehri Safranbolu

Başkent’e 225 Km uzaklıkta bulunan Osmanlı Şehri Safranbolu hafta sonunu açık havada ve tarihi dokuyla geçirmek isteyen Başkentlilerin turistik adresi oluyor. İlçede geleneksel evlerin yanı sıra Osmanlı’ya ait pek çok önemli mimari eser de bulunuyor.

Başkent’e yaklaşık 225 Km uzaklıkta bulunan Osmanlı Şehri ve UNESCO Dünya Miras Listesi’ne yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesi özellikle hafta sonları Başkentliler tarafından ziyaret ediliyor. Genellikle 3 katlı ahşap ve kerpiçten inşa edilmiş geleneksel evlerin bulunduğu Safranbolu’da pek çok önemli Osmanlı Devleti’ne han, hamam, cami, kervansaray, köprü çeşme gibi eserler de bulunuyor. Adeta açık hava müzesini andıran bu turizm ilçesini Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye’nin her yerinden binlerce kişi ziyaret ediyor. İlçeye adını ise bölgede yetişen safran çiçeği vermiş.

ÖNEMLİ OSMANLI ESERLERİNİ BARINDIRIYOR

Karabük’ün 1976 yılında “Tarihsel ve Doğal Sit Alanı” ilan edilen ilçesi Safranbolu Osmanlı döneminden günümüze değişime uğramadan gelmeyi başarmış nadir turizm alanlarından birisi. İçerisinde bulunan Sadrazam İzzet Paşa Camii, Cinci Hanı Kervansaray’ı, Müzeler binası önemli mimarı eserler arasında yer alıyor. 3. Selim'in saltanatında 1794-1798'de sadrazamlık yapan İzzet Mehmet Paşa, 1743'de doğduğu ilçeye İstanbul'daki Nuruosmaniye Camisi'nin adeta küçük bir modelini 1796'da inşa ettirmiş. Cami, 18. yüzyılda batı etkilerinin Türk mimarisine yansıdığı eserler arasında gösteriliyor. Mihrabının üzerinde ise Padişah 3. Selim'in tuğrası bulunuyor. Yine İzzet Mehmet Paşa Türbesi de caminin avlusunda bulunuyor. Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan kervansaraylardan biri olan Cinci Han da ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken yerlerden birisi. Cinci Han Safranbolulu Karabaşzade Hüseyin Efendi (Cinci Hoca) tarafından 1645 yılında yapılmıştır. Günümüzde içerisinde hamam, restoran ve kafeler bulunmaktadır.

ANKARA ve İSTANBUL’DAN GELİYORLAR

Gazetemize konuşan ilçe esnafı pandemi döneminde yabancı turist sayısının yok denecek kadar azaldığını yerli turist sayısının da yarı yarıya düştüğünü belirtti. İlçe esnafı sonbahar aylarında doğal güzelliği ve tarihi dokuyu görmek isteyenlerin İstanbul ve Ankara’dan geldiğini belirterek, “Son 1 aydır işlerimiz daha iyiye gidiyor. Açık havada gezmek tarihi evleri görmek isteyenler geliyor. Bol bol fotoğraf çektirip alışveriş yapıyorlar. Yerli turistler genelde İstanbul ve Ankara’dan geliyor. Pandemi nedeniyle işler yazın düşük olsa da şükür şimdi biraz hareketlenmeye başladı” diye konuştu.

GELENEKSEL EVLER İYİ KORUNUYOR

Ahşap, kerpiç ve taş işçiliği ile inşa edilen geleneksel Safranbolu evleri genellikle 2-3 katlı bir yapıya sahip. İçleri ise otel ve restoranlar için tekrar tasarlanmış. UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 1994’te giren alan Safranbolu ayrıca tarihi dokusuyla en iyi korunan dünyadaki sayılı turistik merkezlerden birisi. İlçeye adını veren safran çiçeği ise Ekim ve Kasım aylarında hasat edilerek uç kısmında bulunan safran maddesi alınıyor. Çok değerli olan safrandan gıdadan, temizlik ürünlerine kadar pek çok üründe faydalanılıyor. Özellikle safranlı lokum ve kolonya bu ürünlerin başında geliyor.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA