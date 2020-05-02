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Başkentgaz'dan kartlı sayaç abonelerine evde dolum hizmeti

Başkent Doğalgaz, sokağa çıkma yasağının olduğu bu günlerde kartlı sayaç aboneleri için 'evde gaz dolum' hizmeti vermeye başladı. Evde Gaz Dolum Hattı: 0850 4500656
Başkentgaz'dan kartlı sayaç abonelerine evde dolum hizmeti

"Evde Doğalgazım Bitti Ne Yapmalıyım? 

Başkent Doğalgaz Evde Gaz Dolumu Yapıyor Mu? Evde Doğalgaz Dolumu İçin Hangi Numarayı Aramalıyım?" soruları araştırılmaya başladı. 

 

Başkent Doğalgaz, sokağa çıkma yasağının olduğu bu günlerde kartlı sayaç aboneleri için 'evde gaz dolum' hizmeti vermeye başladı. 

Ön ödemeli kart dolumları için aboneler, Başkentgaz tarafından gönderilen SMS'lerle bilgilendirildi. Başkentgaz'ın abonelerine gönderdiği kısa mesaj şöyle: GAZMATİK'TEN EVDE DOLUM, SAĞLIKLI DOLUM! BAŞKENT DOGALGAZ ÖN ÖDEMELİ KART DOLUMLARINIZ İÇİN SİZ ÇIKMAYIN, BİZ GELELİM. EVDE DOLUM HATTI: 0850 450 06 56."

 

Osman Akdoğan \ Gazeteilksayfa

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