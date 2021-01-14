Başkentgaz’ın mührü büyük tepki çekti

Bu arada Başkentgaz, vatandaşların şikayetlerini dile getirdiği internet sitelerinde en çok yakınılan firmalardan biri olarak göze çarpıyor. Başkentgaz’la ilgili sadece “şikayet var” sitesinde binlerce vatandaş şikayeti bulunuyor.

Başkent Doğalgaz, koronavirüs salgınının devam ettiği ve kış aylarının içinde bulunduğumuz bugünlerde yine tepki çeken bir olaya imza attı!

Keçiören’de yaşayan ve faturalarını düzenli olarak ödeyen Arzu Nur Yılmaz adlı abonenin gazını, faturasının son ödeme tarihini geciktirmesini gerekçe göstererek gaz arzını durdurdu.

KIŞ GÜNÜNDE BU YAPILIR MI?

Doğal gaz vanasının Başkentgaz ekiplerince önceki akşam mühürlendiğini gören aile büyük bir şok yaşadı. Başkentgaz’ın bu uygulamasına tepki gösteren aile, “Salgın zamanı ve kış günü bu yapılır mı? Faturayı ödemeyi unuttuğumuza dair bir bildirim yapsaydınız bari” diyerek vananın mühürlenmesine ateş püskürdü.

EN UFAK BİR GEÇİKMEDE VANAYA MÜHÜR

Başkentgaz mağduru aile faturalarını düzenli ödeyen abonesine en ufak bir gecikmede yapılan vanaya mühür uygulanın adil olmadığını savunarak gazetemize şunları söyledi: “Geçtiğimiz aya ait 414 TL doğal gaz faturası gelmiş, o günlerde evde değildik ve faturayla ilgilenemedik. 13 Ocak akşamı evin birden soğuduğunu hissettik. Neden soğuduğunu araştırmaya başlarken kapı dışındaki vananın mühürlendiğini gördük. Faturamızın son ödeme tarihini 12 gün geçirdiğimizi fark ettik. Hemen Başkentgaz’ın Müşteri Hizmetlerini aradık. Oradaki yetkili, bize gaz kesimi için en az 15 günü geçmesi gerektiğini söyledi. Başkent gaz kendiyle bile burada çelişiyor. Böyle bir şey olabilir mi bari bildirimde bulunsalardı. Geçmişe ait borcumuzun bulunduğuna dair fatura altında bir yazı yer alıyor. Faturasını düzenli ödeyen vatandaş bunu hak etmiyor. Şimdi bizden bir de mühür açma parası alacaklar.”

EPDK’YA ÇAĞRI

Kış ayında ve salgın günlerinde bu yapılanın doğru olmadığını savunan aile, “Salgından dolayı binlerce kişi işsiz. Çoğu faturasını ödeyemiyor. Demek ki Başkentgaz faturanızı hemen geciktirdiğinizde gaz arzını durduruyor. Allah bu dönemde garibanın yardımcısı olsun. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu konuda devreye girmeli. En azından bu zor günlerde vatandaşı koruyan kararlar almalı” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-