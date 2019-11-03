"Başkenti Görmeyen Kalmasın Projesi” kapsamında Samsun’dan gelen 80 ilköğretim ve lise öğrencisi Keçiören’i gezdi

Anadolu Jet Başkanı Said Şamil Karakaş da “Başkenti Görmeyen Kalmasın Projesi”ne verdiği destekten ötürü Başkan Altınok’a teşekkür ederek isminin yazılı olduğu bir de maket uçak hediye etti.

Estergon Türk Kültür Merkezi’nde düzenlenen akşam yemeği programına Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Anadolu Jet Başkanı Said Şamil Karakaş, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ile birlikte katılan Başkan Altınok çocuklarla tek tek ilgilenerek, ‘Ankara ve Keçiören’i sevdiniz mi?’ ‘Anıtkabir’i gördünüz mü?’, ‘Atatürk’ün hayatını okudunuz mu?’ sorularını yöneltti. Onları Keçiören’de misafir etmekten son derece memnun olduğunu ifade eden Başkan Altınok, Keçiören’in model bir şehir olduğunun altını özenle çizdi.

DEMİR: TURGUT BAŞKAN TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL TELEFERİĞİNİ YAPTI

Çirkinlikleri güzelliğe, dezavantajları avantaja dönüştürerek herkesin huzur ve mutluluk içinde yaşadıkları bir şehir inşa eden Altınok’a Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de övgüler yağdırdı. Demir, “Türkiye’nin en güzel teleferiğini, en büyük yapay şelalesini yapan isimdir efsane Başkan” ifadesini kullandı.

KARAKAŞ UÇAK MAKETİ HEDİYE ETTİ

Anadolu Jet Başkanı Said Şamil Karakaş da “Başkenti Görmeyen Kalmasın Projesi”ne verdiği destekten ötürü Başkan Altınok’a teşekkür ederek isminin yazılı olduğu bir de maket uçak hediye etti. Gün boyu Ankara ve Keçiören’i gezen çocuklar eğlenceli bir gün geçirirken, Estergon Türk Kültür Merkezi ve MTA Müzesini dikkatle incelediler.

KEÇİÖREN’E HAYRAN KALDILAR

Keçiören’i çok beğendiklerini ifade eden çocuklar özellikle büyük şelale için “Şehre ayrı bir hava katmış, daha önce şehir merkezinde böyle bir şelale hiç görmemiştik, hayran kaldık” ifadesini kullandılar. Anıtkabir’i gördükleri için de çok mutlu olduklarını söyleyen çocuklar, Başkan Altınok’a misafir ettiği için teşekkür etmeyi de ihmal etmediler.



