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Başkenti sessiz

Başkentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Başkenti sessiz

İçişleri Bakanlığı tarafından 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Başkent genelinde yaya ve araç yoğunluğu en düşük seviyelere indi.

Yasağın başladığı dün gece 00.00'dan itibaren meydan, ana cadde ve sokaklarda uygulama yapan polis ekipleri, yasağın istisna kapsamı dışındaki vatandaşları uyararak evlerine gönderdi. Bazı kişilere kurala uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

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Bu arada, Kızılay'da güvenlik görevlileri, Güvenpark'ta yiyecek bulamayan güvercinleri besledi.

Başkentte Metro ve Ankaray seferleri durduruldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu Metro ve Ankaray seferlerinin yapılmayacağını bildirdi. 

Belediyeye ait Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki günlük yasak nedeniyle otobüs seferlerinin de kısmi olarak uygulanacağı açıklandı.

Sokağa çıkma yasağından istisna tutulan meslek gruplarındaki vatandaşlar için otobüs seferleri, 07.00-09.00 ve 16.30-19.30 saatleri arasında hizmet verecek.

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