Başkent’in 27. Gebe Okulu Şehir Hastanesi’nde Açıldı

Anne ve baba adaylarının faydalanabileceği, gebelik sürecine ilişkin uzmanlardan bilimsel bilgi ve eğitim alınan Başkent’in 27. 'Gebe Okulu' Ankara Şehir Hastanesi’nde hizmete girdi. Okulda 4 haftalık eğitim veriliyor.

Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde gebelere yönelik hem egzersiz hizmeti verilen hem de gebelik sürecine ilişkin uzmanlardan bilimsel bilgi ve eğitim alınan ' Gebe Okulu ' dün gerçekleştirilen törenle faaliyete girdi.

27. GEBE OKULU ŞEHİR HASTANESİ’NE AÇILDI

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm hastanenin Kadın Doğum Kulesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde Gebe Okulu ile ilgili bilgi verdi. Açılışı yapılan Bilkent’teki Ankara Şehir Hastanesi’ndeki birim ile birlikte Ankara’daki Gebe Okulu sayısının 27’ye yükseldiğini belirten Gülüm, “Burada kulaktan dolma bilgiler yerine hem bebeğin hem de gebenin doğum sonrasında ihtiyacı olacak bilimsel bilgiler veriliyor. 2019 yılı ilk 6 ayında 4 bin 982 gebe/anneye eğitimler verildi. 27’incisini açtığımız bu okulla gebelerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. İhtiyaç oldukça yeni okulları da açacağız” dedi. Gebe Okulu’nda yetkin kişiler tarafından eğitimlerin verildiğini aktaran Gülüm, “Geri dönüşler üst seviyede yüz güldürücü sonuçlar alınıyor. Okullara katılım bunun göstergesi” ifadelerini kullandı.

AMAÇ SAĞLIK OKURYAZARLIĞINI ARTIRMAK

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin ise Gebe Okulu ile sağlık okur yazarlığını artırmayı hedeflediklerini kaydederek şunları söyledi: “Gebelik döneminin ve doğum sürecinin, anne ve bebek sağlığı açısından güvenli ve güzel geçmesini sağlamak, gebeleri duygusal ve bedensel yönden doğuma ve doğum sonrasına bilinçli bir şekilde hazırlamak amacıyla Gebe Okulu’muzu açtık. Amacımız sağlık okuryazarlığını artırabilmek.

ANNE ADAYLARI BİLİNÇLENDİRİLİYOR

“Gebe Okulu’nda, 4 haftalık gebe eğitimi ve egzersiz programı düzenlenmekte olup, eğitim sonunda gebelerin doğum yapacak ortamları kendilerine gezdirildikten sonra sertifika töreni yapılmaktadır. Gebe Okulu’nun amacı, güncel tıp teknolojisi ve bilgileriyle anne ve adaylarını bilinçlendirmek, anne ve bebek sağlığını koruyup, sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlamaktır. Çalışanlar için cumartesi günleri eşli gruplarımız var. Eşler çok memnun kalıyor.”

PEK ÇOK BİLGİLENDİRİCİ EĞİTİM VERİLİYOR

Ankara Şehir Hastanesi Gebe Okulu ’nda; Üreme organları ve gelişimi, gebelik evreleri, gebelikte ve lohusalıkta beslenme, gebelikte sık görülen problemler, fizyolojik değişimler, non farmakolojik değişimler, doğumda nefes egzersizleri, anestezi yöntemleri, doğum yöntem ve teknikleri, lohusa bebek bakımı, yeni doğan problemleri bakımı, ev, çanta ve hastane hazırlığı, anne sütü emzirme, gebelikten korunma yöntemleri eğitimleri veriliyor. Gebe Okulu’nda, hafta içi her gün 09.30-12.00 arası, eşli (anne ve baba beraber) hafta sonu grubu eğitim imkanı sağlanıyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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