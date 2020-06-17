  • BIST 110.940
  • Altın 379,550
  • Dolar 6,8463
  • Euro 7,6890
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 19 °C
»

Başkent’in caddeleri rengarenk

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent bulvar ve caddelerini rengarenk çiçeklerle donatıyor.
Başkent’in caddeleri rengarenk

Koronavirüs salgını döneminde kısıtlı sokağa çıkma yasağı nedeniyle uzunca bir süre evlerinde kalan Başkentliler, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesinin çiçek sürpriziyle karşılaştı.
 
YERLİ ÜRETİCİLERİN ÇİÇEKLERİ BAŞKENT’İ SÜSLÜYOR
            
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kent genelinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatı doğrultusunda ithal bitki ve ağaç yerine yerli üreticilerden alınan çiçek ve bitkileri toprakla buluşturuyor.

krc_9443.jpg
            
Büyük bir kısmı Başkentli yerli üreticilerden alınan çiçekler Başkent’in ana arterleri arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Eskişehir Yolu, Havaalanı Yolu, Gar Kavşağı üzerindeki orta refüjleri ve yol kenarları ile kavşakları süslerken, sürücülere de görsel bir şölen sunuyor.
Büyükşehir Belediyesi ekonomik yönden bir yandan yerli üreticileri desteklerken bir yandan ithal bitki alımına son verdiği için önemli oranda tasarruf da sağlıyor.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören Belediyesinden kapalı otopark için yoğun maraton17 Haziran 2020 Çarşamba 06:19
  • Mamak Belediyesi sınav öncesi okulları dezenfekte ediyor17 Haziran 2020 Çarşamba 05:12
  • Keçiören Belediyesinden “sosyal mesafeli” nikâh merasimi17 Haziran 2020 Çarşamba 05:04
  • Kahramankazan'da okullar dezenfekte edilerek temizlendi17 Haziran 2020 Çarşamba 04:20
  • Yenimahalle’de 75 günde 262 yeni iş yeri açıldı17 Haziran 2020 Çarşamba 03:16
  • Başkan Çetin'den hem ziyaret hem denetim 17 Haziran 2020 Çarşamba 02:15
  • Vitamin Büfeleri’nden dondurma sürprizi17 Haziran 2020 Çarşamba 01:05
  • Larva mücadelesi Yusufçuklara zarar vermeden yapılıyor16 Haziran 2020 Salı 13:30
  • Yenimahalle salonları “Evet” için hazır16 Haziran 2020 Salı 11:25
  • Mamak’ta asfalt hamlesi16 Haziran 2020 Salı 04:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti