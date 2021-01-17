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Başkent'in dört bir yanına hijyen desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla etkin mücadelesine devam ediyor. Ankara Zabıtası, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe ilçe dolaşarak esnaf ve vatandaşa ücretsiz hijyen desteğinde bulunuyor.
Başkent'in dört bir yanına hijyen desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde merkez ve çevre ilçelerde toplum sağlığını korumak için hijyen desteğini aralıksız sürdürüyor. 

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Kent genelinde ilçe ilçe dolaşarak vatandaşlar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile tüm esnaf odaları, pazarcı ve mahalle esnafını ziyaret ederek hijyen desteğinde bulunan Ankara Zabıtası ekipleri, son olarak Çubuk ilçesinde ücretsiz 25 bin maske ve 150 adet yer dezenfektanı dağıttı. 

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HİJYEN KURALLARI VE SOSYAL MESAFE UYARISI
Koronavirüs salgının başladığı günden bugüne kadar denetimlerine ara vermeden devam eden Ankara Zabıtası, Çubuk ilçesi ziyaretinde hijyen desteğinin yanı sıra hijyen kuralları ve sosyal mesafenin korunması konusunda da uyarılarda bulundu.

İlçe ziyaretlerini aksatmadan sürdürdüklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, “Ankara’mızın Çubuk ilçesinde çeşitli esnaf odalarımızı ziyaret ederek maske ve dezenfektan dağıtma programı gerçekleştirdik. Aynı zamanda pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza da maske desteğinde bulunarak, temizlik ve maske kurallarını da hatırlattık. Umut ediyoruz ki en yakın zamanda hep beraber el ele vererek bu dönemi atlatacağız” dedi.

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ESNAF ODALARINDAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR
Başkent’i karış karış gezerek koronavirüs salgınıyla mücadele eden Ankara Zabıtası, Çubuk ilçesinde çalışmalarını gün boyu sürdürdü.

Ekiplerin ziyaret ettiği Çubuk ÖTA Kooperatifi, Yeşil Çubuk Esnaf Sanatkarlar Kredi Kooperatifi, Çubuk Ziraat Odası, Çubuk Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Çubuk Zabıta Müdürlüğü ve Çubuk Pazar Alanı esnafı, bu destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:
-Harun Yazıcı (Çubuk Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı): “Her zaman Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden faydalanıyoruz. Esnafımızı da sonuna kadar desteklediklerini ve savunduklarını biliyoruz. Maske, dezenfektan gibi her türlü ihtiyacımızı pandemi sürecinde karşılıyorlar. Mansur başkanımıza çok teşekkür ediyorum.”

-Zekeriya Erdoğmuş (Yeşil Çubuk Esnaf Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı): “Maske ve dezenfektan desteğinin düzenli olarak yapılması esnaf için çok faydalı bir çalışma. Bu ihtiyacın belediye tarafından karşılanması çok önemli. Sadece maddi açıdan değil insanlar bu tür hareketlerden mutluluk duyuyor. Çok teşekkür ederiz.”

-Fatih Raşit Neşeli (Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı): “Pandemiden önce de pandemi sırasında da Mansur başkanımız belediyenin başına geldikten sonra esnafımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadı, her talebimizle ilgilendi. Maske ve dezenfektan olsun, maddi yardım olsun manevi olarak her zaman yanımızda hissettirdi. Bütün esnafımız adına taksici, dolmuşçu, otobüsçü, kamyoncu esnafımız adına Çubuk ilçesi adına Mansur başkana çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar hiçbir eksiğimiz olmadı, eksiklik hissetmedik.”

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