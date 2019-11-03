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Başkent'in en çok ziyaret edilen ikinci yeri

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Başkent’in en çok ziyaret edilen ikinci adresi olan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nde incelemelerde bulundu. 
Başkent'in en çok ziyaret edilen ikinci yeri

Ziyarette Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, “Mamak Belediyesi ile bilimin ışığında ortak çalışmalar yaparak, bilgi ve teknoloji aracılığıyla çocuklarımızı yetiştirmeyi planlıyoruz” dedi.
46 ilden 70 bin öğrenci ziyaret etti
Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nin teknoloji ve bilgi çağının gerekliliklerini karşılayan nitelikli bir adres olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bugüne kadar merkezimizi 46 ilden 70 bin öğrenci ziyaret etti. Gençlerimiz burada astronomi ve uzayın derinliklerini keşfediyor” dedi.

Uzayın derinliklerine yolculuk yapıyorlar

Uzman astronomlar eşliğinde Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’ne yapılan gezilerde ziyaretçiler, robotik kodlamadan, astronotların uzaydaki yaşamlarına, gezegenlerin oluşum süreçlerinden eski uygarlıkların bilimsel çalışmalarına kadar birçok konu hakkında bilgi sahibi oluyor. Bilim meraklılarına hizmet veren merkezde, planetaryum içerisine yerleştirilen son model simülatörleri ve sanal gerçeklik uygulamalarını deneyimlemek, uzayın derinliklerinde yolculuk yapmakta mümkün.


 

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