Başkent’in geleceği masaya yatırıldı

Başkent’in gelecek şehir planlamasının masaya yatırıldığı toplantıda, fikir alışverişi, iş birliği ve ortak dil vurgusu yapıldı.

Aklı Ankara Kent Konseyi ( AKK ), paydaşlarıyla kentin ve gençliğin karşılaştığı sorunları ve geleceğini masaya yatırıyor. Şehir Plancıları Yardımlaşma, Dayanışma ve Haberleşme Platformu temsilcileriyle bir araya gelen AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz; şehir planlamasına ilişkin yeni fikirler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

PAYDAŞLAR BULUŞTU

Başkent’in sorunlarına çözüm üretmek için tüm paydaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve konsey üyeleri, Şehir Plancıları Yardımlaşma, Dayanışma ve Haberleşme Platformu temsilcileriyle buluştu.

SORUNLAR ELE ALINDI

Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye’de şehir planlaması konusunda yaşanan sorunlar ile Başkent’in gelecek şehir planlaması masaya yatırıldı.

İSTİHDAM VURGUSU

AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer’in katıldığı toplantıda, Şehir Plancıları Yardımlaşma, Dayanışma ve Haberleşme Platformu temsilcileri geleceğin dünyasında akıllı kentler oluşturmak için şehir plancılarının merkezi atama usulüyle kamuda istihdam edilmesinin önemine dikkat çekti.

İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Platform üyelerinden Şeyda Bülbül, Cavidan Özyürek, Mehmet Can Akbey ve Hasan Fatih Köksal öneri ve taleplerini dile getirirken, doğal afet ve benzeri durumlara karşı erken önlem alınması, kentsel dönüşüm ve iklim değişikliği gibi pek çok konuda doğru planlama yapılması ve bu planları yaparken farklı meslek gruplarıyla iş birliği içinde olunması gerektiğine vurgu yaptılar.



YEREL YÖNETİMLERİN ÖNEMİ

Kentlerde tek boyutlu imar anlayışıyla çözümün mümkün olamayacağını, yetkin ve yeterli teknik kadrolarla bunun çözülebileceğini ifade eden Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

ORTAK BİR DİL OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ

“Farkındalık yaratılması ve kamuoyu oluşturulması için sizlere yardımcı olacağız. Sesinizi duyurmanıza bizler de destek olmak istiyoruz. Kentteki sorunların çözümü için şehir plancılarının istihdam edilmesi ve teknik meselelerde dinlenilmeleri şart. Bu tür meseleleri dile getirmek için farklı kesimleri bir araya getirerek ortak bir dil oluşturmaya çalışıyoruz.”

PLANCI ELİ DEĞMELİ

Şehirlerde yaşanan teknik ve toplumsal sorunların çözümünde etkin ve güçlü planlama yaklaşımlarının önemine işaret ederek istihdam sorunu yaşayan gençlere destek olacaklarını belirten AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ise “Türkiye ihtiyacı kadar şehir plancısı istihdam etmiyor. Şehir plancılarının yerel yönetimlerde ve kamu kurumlarında mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Kentin ekonomik, toplumsal, kültürel dönüşümünün yönetilmesinde, sağlıklı fiziksel alt ve üst yapının oluşturulmasında kentlere plancı eli değmesi ve uygulamada da plancıların yer alması gerekiyor” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA