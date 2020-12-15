  • BIST 1.395
  • Altın 466,687
  • Dolar 7,8400
  • Euro 9,5282
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 7 °C
»

Başkent’in geleceği masaya yatırıldı

Başkent’in gelecek şehir planlamasının masaya yatırıldığı toplantıda, fikir alışverişi, iş birliği ve ortak dil vurgusu yapıldı.
Başkent’in geleceği masaya yatırıldı

Aklı Ankara Kent Konseyi (AKK), paydaşlarıyla kentin ve gençliğin karşılaştığı sorunları ve geleceğini masaya yatırıyor. Şehir Plancıları Yardımlaşma, Dayanışma ve Haberleşme Platformu temsilcileriyle bir araya gelen AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz; şehir planlamasına ilişkin yeni fikirler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

whatsapp-image-2020-12-15-at-09.15.01-(2).jpeg

PAYDAŞLAR BULUŞTU
Başkent’in sorunlarına çözüm üretmek için tüm paydaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve konsey üyeleri, Şehir Plancıları Yardımlaşma, Dayanışma ve Haberleşme Platformu temsilcileriyle buluştu.

SORUNLAR ELE ALINDI
Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye’de şehir planlaması konusunda yaşanan sorunlar ile Başkent’in gelecek şehir planlaması masaya yatırıldı.

İSTİHDAM VURGUSU
AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer’in katıldığı toplantıda, Şehir Plancıları Yardımlaşma, Dayanışma ve Haberleşme Platformu temsilcileri geleceğin dünyasında akıllı kentler oluşturmak için şehir plancılarının merkezi atama usulüyle kamuda istihdam edilmesinin önemine dikkat çekti.

whatsapp-image-2020-12-15-at-09.14.59.jpeg

İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI
Platform üyelerinden Şeyda Bülbül, Cavidan Özyürek, Mehmet Can Akbey ve Hasan Fatih Köksal öneri ve taleplerini dile getirirken, doğal afet ve benzeri durumlara karşı erken önlem alınması, kentsel dönüşüm ve iklim değişikliği gibi pek çok konuda doğru planlama yapılması ve bu planları yaparken farklı meslek gruplarıyla iş birliği içinde olunması gerektiğine vurgu yaptılar.
 
YEREL YÖNETİMLERİN ÖNEMİ
 Kentlerde tek boyutlu imar anlayışıyla çözümün mümkün olamayacağını, yetkin ve yeterli teknik kadrolarla bunun çözülebileceğini ifade eden Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

ORTAK BİR DİL OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ
“Farkındalık yaratılması ve kamuoyu oluşturulması için sizlere yardımcı olacağız. Sesinizi duyurmanıza bizler de destek olmak istiyoruz. Kentteki sorunların çözümü için şehir plancılarının istihdam edilmesi ve teknik meselelerde dinlenilmeleri şart. Bu tür meseleleri dile getirmek için farklı kesimleri bir araya getirerek ortak bir dil oluşturmaya çalışıyoruz.”

PLANCI ELİ DEĞMELİ
Şehirlerde yaşanan teknik ve toplumsal sorunların çözümünde etkin ve güçlü planlama yaklaşımlarının önemine işaret ederek istihdam sorunu yaşayan gençlere destek olacaklarını belirten AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ise “Türkiye ihtiyacı kadar şehir plancısı istihdam etmiyor. Şehir plancılarının yerel yönetimlerde ve kamu kurumlarında mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Kentin ekonomik, toplumsal, kültürel dönüşümünün yönetilmesinde, sağlıklı fiziksel alt ve üst yapının oluşturulmasında kentlere plancı eli değmesi ve uygulamada da plancıların yer alması gerekiyor” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 15 Aralık 2020 - ASKİ15 Aralık 2020 Salı 09:09
  • Elektrik Kesintisi 15 Aralık 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ15 Aralık 2020 Salı 09:09
  • Su Kesintisi 15 Aralık 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ15 Aralık 2020 Salı 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?15 Aralık 2020 Salı 09:00
  • Damak çatlatan lezzet: Ayva tatlısı15 Aralık 2020 Salı 06:06
  • Türkiye, adres kodunu öğreniyor15 Aralık 2020 Salı 05:05
  • Stratejik Akıl15 Aralık 2020 Salı 04:04
  • Doç. Dr. Berkay Ekici Çin aşısını tavsiye etti15 Aralık 2020 Salı 03:03
  • Etkili Öğretmende Bulunması Gereken Özellikler15 Aralık 2020 Salı 02:02
  • Salgının Başkent firmalarını nasıl etkilediği araştırıldı15 Aralık 2020 Salı 01:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti