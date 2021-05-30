Başkent’in ilk kaykay parkı yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi Başkent’in ilk kaykay parkını yapmak üzere harekete geçti.

Çukurambar’da yapımına başlanan ve 3 bin 400 metrekarelik kaykay parkı seyirci tribünleri ve yeşil alanlarla birlikte farklı yaş gruplarına hitap edecek parkurlardan oluşacak.

GENÇLER İSTEDİ BAŞKAN YAVAŞ KAYKAY PARKI YAPIMI KARARINI VERDİ

Vatandaşların özellikle de gençlerin taleplerini sık sık yerine getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son dönemde gençlerden yoğun olarak gelen kaykay parkı taleplerine de kayıtsız kalmadı.

Farklı yaş gruplarına hitap edecek parkurlardan oluşacak şekilde çevre düzenleme projesi hazırlanan Kaykay Parkı, Çankaya İlçesi Çukurambar Mahallesi 1527. Sokak-1528. Sokak ile Budapeşte Caddesi arasında kalan yaklaşık 3 bin 400 metrekarelik alanda inşa ediliyor

SIRADA DİKMEN VE BATIPARK KAYKAY PARKLARI VAR

Mevcut alanın yaklaşık bin 200 metrekarelik kısmı betonarme yapıya sahip kaykay parkurundan, diğer kalan bölümü ise bitkisel peyzaj alanlarından oluşacak.

Başkent’in ilk ve tek kaykay parkını yapmaya başladıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, şu bilgileri paylaştı:

“Gençlerimizden yoğun talepler gelince biz de bu parkı yapmaya karar verdik. Bu alanda hem çeşitli becerilere sahip hem çeşitli yaş gruplarına göre konuşlandırılmış kaykay parkı yer alıyor. İlgili federasyon ve uluslararası mevzuatlara uygun şekilde yapılmış Ankara’daki ilk kaykay alanımız bu olacak. Burayı 3 ay içinde bitirip gençlerimizin hizmetine sunacağız. Yapılacak aktiviteleri izleyebilmeleri için seyirci tribünleri ile etrafında yeşil alan olacak. Etrafı rahatsız etmeden gençlerimizin bu sporu yapabileceği çevreyle uygun bu projeyi hayata geçirmiş olacağız. Bunun dışında Dikmen ve Batıpark’ımızda yapılacak iki kaykay parkı da 2 ay içinde gençlerimizin hizmetine sunulmuş olacak.”

Gençlerin nefes alacağı ve keyifli vakit geçirebileceği park, kaykay havuzunda yapılacak gösteri ve yarışma gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapacak.