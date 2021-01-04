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Başkent’in kışı da rengarenk

Büyükşehir Belediyesi, her mevsim şehri güzelleştiren peyzaj çalışmalarıyla Başkentlileri rengarenk çiçeklerle buluşturmaya devam ediyor.
Başkent’in kışı da rengarenk

ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi, Başkent’in prestij parklarını kendi seralarında ürettiği 150 bin adet rengarenk hercai menekşelerle süsledi. Büyük bir bölümü Ankaralı olan yerli üreticilerden satın alından toplam 4 milyon adet hercai menekşeler ise cadde ve bulvarlar başta olmak üzere refüjlere dikilmeye başlandı.

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ANKARA KIŞ AYLARINDA HERCAİ MENEKŞE KOKACAK
ANFA Peyzaj ekipleri önce kent genelindeki prestij parklarını özellikle soğuk havaya dayanıklılığı ile bilinen  mor, gözlü mor, kırmızı, sarı ve beyaz renkteki hercai menekşelerle süsledi. 

Sürücüler kadar vatandaşların her gün kullandığı ana arterlerde çalışmaları hızlandıran 120 kişilik peyzaj ekibi, Havaalanı yolunda 560 bin hercai menekşeyi toprakla buluşturdu. 

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Kente estetik görünüm kazandırmak amacıyla Eskişehir yolunda da 40 bin hercai menekşe dikimine başlayan ekipler, ocak ayı içinde Eskişehir yolunda dikim işlemini tamamlamayı planlarken, kış ayları boyunca kentin diğer kalan noktalarında hercai menekşe dikimine devam edecek.

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