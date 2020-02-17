Başkent’in Kuzeyindeki 5 Başkandan, Güç Birliği

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Başkent’in kuzeyindeki 5 ilçenin daha fazla kalkınması için belediye başkanları olarak güç birliğine gittiklerini açıkladı. Çetin, “Kuzeyi bir bütün olarak kalkındırmak için çalışacağız” dedi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Halk Meclis Toplantısı kapsamında Fatih Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalledeki Yavuz Sultan Selim Dede Torun Evi'nde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Ertuğrul Çetin'in yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. Vatandaşlardan gelen talepler tek tek not edildi.

KARARLAR İLÇE HALKI İLE ORTAKLAŞA ALINIYOR

Belediye Başkanı Çetin, toplantıda göreve geldiği günden bu güne kadar yaptığı ve yapacağı hizmetler ile ilgili vatandaşlara bilgi verdi. Sadece Halk Meclis Toplantıları ile değil, ev ve esnaf ziyaretleriyle de ilçe halkı ile bir araya geldiklerini belirten Çetin, karar alma sürecinde vatandaşların fikirlerini önemsediklerini vurguladı.

TALEPLER YERİNDE GÖRÜLÜYOR

İlçeyi halkla birlikte yönetmek için başlatılan söz konusu uygulamayı düzenli bir program eşliğinde sürdüreceklerini kaydeden Başkan Çetin, "Mahalle Buluşmaları kapsamında hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizle birlikte hemşerilerimizin taleplerini yerinde görüyor, en kısa sürede de çözüm üretiyoruz. Biz her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz. Sürekli sahada, onların dertleriyle dertlenip, ilçemizin gelişimi için birlikte çabalıyoruz. Pursaklar'a hizmet üretmek için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hemşerilerimizin mutlu bir ilçede yaşaması için her türlü imkanı değerlendirerek elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

HAVAALANI METROSUNUN TAKİPÇİSİYİZ

Belediye Başkanı Çetin'in konuşmasının ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Havaalanı metrosunun akıbetiyle ilgili sorulan sorulara Başkan Çetin, "Metro projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapacak. Geçtiğimiz aylarda Bakan beye metronun bir an önce yapılması gerektiğini ilettim. Bakan Bey de, 'proje masamızda, üzerinde çalışıyoruz’ dedi; ancak ne zaman başlanacağına dair net bir tarih vermedi. Ama Ulaştırma Bakanımızı her gördüğümüzde bu projeyi hatırlatıyoruz" diye konuştu.

KUZEYDEKİ 5 BELEDİYE BAŞKANINDAN GÜÇ BİRLİĞİ

Başkan Çetin, Ankara’nın kuzeyini daha fazla kalkındırmak için bölgedeki diğer ilçe belediyelerle güç birliğine gittiklerini açıklayarak şunları söyledi: “Çubuk Akyurt ve Kalecik’in belediye başkanları ile ben Pursaklar'da toplantı yaptım. Bölgenin kalkınması için her ay düzenli olarak belediye başkanları olarak toplanacağız. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a da durumdan bahsettim. Belki Turgut Bey'i de dâhil edeceğiz. 5 belediye başkanı Ankara'nın kuzeyini bir bütün olarak kalkındırmak için çalışacağız. Biz buna öncülük ediyoruz. Kuzeye son yıllarda yapılan yatırımlar bölgeye ilgiyi biraz daha yoğunlaştırdı, giderek artar diye de düşünüyoruz.”

BÜYÜKŞEHİR’DEN PURSAKLAR İÇİN 3 TALEP

Toplantıda Büyükşehir’in ilçedeki hizmetleriyle ilgili sorulan sorulara ise Başkan Çetin, “Mansur Bey ile 3 kez toplantı yaptık. İlçe ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden istediğim 3 şey var. İlki 50 metrelik yolun bir an önce bitirilip kullanıma açılması. İkincisi Selnikel Fabrikası ile Saray’daki Hürriyet gazetesi matbaasının oradan iki tane ana giriş yapılmasını istedik. Üçüncüsü de havaalanı yolundaki kentsel servis alanı, eski imar haklarının geri verilmesini istedik. Mansur Bey, hepsine ‘tamam’ diyor. Bekliyoruz inşallah. Ankara'nın kuzeyi gelişecekse ben her yere gidiyorum” ifadelerini kullandı.



OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-