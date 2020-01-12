"Başkent'in makus talihi değişecek"

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, son dönemlerde kültüre, sanata ve edebiyata ilginin yeteri kadar olmadığını söyleyerek, “Ankara’nın makus talihini değiştirecek kültürel sıçrayışı şubemiz yapacak” dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Ankara Şubesinin 7’nci Olağan Genel Kurulu TYB Mehmed Âkif Divanında yapıldı. Divan Başkanlığını Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir yürüttü. Üyeler, Mahmut Erdemir ve İbrahim Aybek’den oluşan toplantıda bir konuşma yapan TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise son dönemlerde kültüre, sanata ve edebiyata ilginin yeteri kadar olmadığını söyledi. Başkan Arıcan, şair, yazar, ilim ve fikir adamlarından oluşan TYB’nin Türkiye'ye 40 yıldır kültür, sanat, edebiyat ve düşünce alanında hizmet vermeye çalıştıklarına işaret ederek, "Ankara’nın makus talihini değiştirecek kültürel sıçrayışı yapacak faaliyetleri şubemizin yapacağına inanıyorum." diye konuştu.

YERLİ VE MİLLİ DÜŞÜNCE

Ankara Şube Başkanı Mehmet Sait Uluçay da yaptığı konuşmada, “Milli kültürümüzün, manevi değerlerimizin ve edebiyat mirasımızın gelecek kuşaklara ulaştırma görevini yürüten en güçlü sivil toplum kuruluşu Türkiye Yazarlar Birliğidir. Biz de Ankara Şubesi olarak yerli ve milli düşünceyi merkeze alarak kültür, sanat ve edebiyatımıza değerli katkılar sunduk” dedi.

YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Genel kurulda şubenin faaliyet raporu Vedat Güneş, denetim ve mali bilançosu ise Adem Karafilik tarafından okundu. Her iki raporun delegelerce ibrasından sonra seçimlere geçildi. Yapılan seçimde yönetim ve denetim kurulu şöyle oluştu; Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri , Mehmet Sait Uluçay, Şahin Ali Şen, Durdu Güneş, Mehmet Sıddık Yıldırım, Hamit Gök, Halil İbrahim Er, Vedat Güneş, Şemsettin Küzeci, Kezban Eldemir Gültepe.

TEŞEKKÜR ETTİ

Toplantıda genel merkez delege seçimleri de yapıldı. Genel kurulun sonunda Mehmet Sait Uluçay bir teşekkür konuşması yaptı. Yeni dönemde tüm üyeleri sık sık şubeyi ziyaret etmeye ve faaliyetlere katılmaya davet eden Uluçay, kendisine güvenerek oy veren delegelere teşekkür etti.

YOĞUN KATILIM GÖSTERDİLER

Genel kurula; Şanlıurfa eski Milletvekili İbrahim Halil Çelik, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, TYB Vakfı ikinci Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz, TYB Genel Sekreteri Muhammed Enes Kala, Genel Mali Sekreter Fatih Gökdağ, yönetim kurulu üyesi Mehmet Kurtoğlu, akademisyenler, kültür adamları, şair ve yazarlar katıldı.

Emrah Özcan/İlksayfa

Gazeteilksayfa.com