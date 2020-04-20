Başkentin merkezi noktaları sokağa çıkma kısıtlaması sonrası da sakin

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Ankara'nın merkezi noktalarında yoğunluk yaşanmıyor.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Ankara'nın merkezi noktalarında yoğunluk yaşanmıyor.

Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından bazı çalışanlar işlerine gitmek için evlerinden çıkarken, toplu taşıma araçlarını da çok az vatandaş kullandı.

Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğuna rastlanmadı. Meydanlar, yürüyüş yolları ile park ve bahçelerde de sessizlik hakim. Daha önceden şehrin en kalabalık noktalarından olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve Ulus Heykel önünde de sakinlik yaşanıyor.

Yoğun tedbirlerini sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, meydanlara gelen az sayıdaki vatandaşı da anonslarla sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Polis, alanlarda ve parklarda bulunan banklara oturulmasına da izin vermiyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması kalkmasına rağmen bazı dükkanların hala kapalı olduğu, sokağa çıkan vatandaşların da salgına karşı tedbir aldıkları, maske ve eldiven taktıkları görülüyor.

Ramazan alışverişi kontrollü yapılıyor

Ankara'nın en yoğun noktalarından olan ve ramazan öncesi ihtiyaçlar için ilgi görmesi beklenen Ulus Hali'nde de denetimlerini sürdüren ekipler, vatandaşları kontrollü bir şekilde gerekli denetimleri yaptıktan sonra alışveriş için içeri alıyor.

Polisin denetimlerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik ekipleri de bölgede dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor.

Emniyet güçleri, sokak hayvanlarına da sahip çıkıyor. Kızılay'ın uğrak noktalarından olan Güvenpark'ta, çarşı ve mahalle bekçileri sokak hayvanlarını besliyor.

Polis kurduğu şehir içi ve dışı yol kontrol noktalarında da denetimlere devam ediyor.