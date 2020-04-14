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Başkentin sembolü Atakule Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı

Ankara'nın simgesi Atakule, Türkiye'nin Azerbaycan ile dayanışmasını göstermek amacıyla kardeş ülkenin bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Başkentin sembolü Atakule Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı

Başkent Ankara'nın simgesi Atakule, Türkiye'nin Azerbaycan ile dayanışmasını göstermek amacıyla kardeş ülkenin bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Azerbaycan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine destek vermek amacıyla 11 Nisan'da Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk Bayrağı'nı yansıtmıştı.

Türkiye de bu jest üzerine Azerbaycan ile olan yakınlığını, dayanışmasını ve kardeşliğini simgelemesi amacıyla Atakule'yi, kardeş ülkenin bayrağının mavi, kırmızı ve yeşil renkleriyle aydınlattı. 

Kulenin tepe kısmındaki ekranlarda "İki Devlet Tek Millet, Can Azerbaycan'a Sevgilerle" mesajı yazılırken, Atakule'nin AVM kısmında bulunan kavisli dev led ekranlardan iki ülkenin bayrakları dalgalandırıldı.

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