Başkent'in sembolü Atakule'de dev Türk bayrağı dalgalandırıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, başkentin sembol yapılarından Atakule'nin tepesinde dev Türk bayrağı dalgalandırıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, başkentin sembol yapılarından Atakule'nin tepesinde dev Türk bayrağı dalgalandırıldı.

Atakule, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla vatan için kan döken tüm şehitlere ithafen kırmızı renkte aydınlatıldı.

İki milli dağcı, Büyük Zafer'in yılı olan 1922'ye atıfla 19.22'de Atakule'nin en tepe noktasına çıkıp, 15 metre uzunluğundaki Türk bayrağını göklere taşıdı.

Ankara'nın birçok noktasından görünen 125 metre yüksekliğindeki kentin simgesi Atakule, bugün üstünde Türk bayrağının dalgalandığı en yüksek gönder oldu.