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Başkent'in suları çekiliyor

Başkent’in en büyük su sağlayıcısı Çamlıdere Barajı’nda kurak geçen yaz ve son bahar aylarının ardından suların belli oranda çekildiği görülüyor. 
Başkent'in suları çekiliyor

Geçtiğimiz günlerde ASKİ tarafından Başkentlilere su kullanımı konusunda günlük kişi başı su kullanım miktarının 250 litre olduğu belirtilerek tasarruf yapılması konusunda uyarı yapılmıştı. Yerinde gözlemlediğimiz Çamlıdere Barajı’nda ise kurak geçen aylardan sonra suyun eksildiği ve geri çekildiği görülürken olası bir kurak kışla birlikte sıkıntıların yaşanabileceği görülüyor. Çamlıdere Barajı’nın güncel doluluk oranı ise 284 milyon 810 bin metreküp su ile yüzde 23,34. Başkent’in genel baraj doluluk oranı ise yüzde 24,49.  

SULARIN ÇEKİLDİĞİ GÖRÜLÜYOR
Tepe bir noktadan gözlemlediğimiz Çamlıdere Barajı’nda kurak geçen yaz ayları ve son bahar aylarının etkisi çarpıcı şekilde görülüyor. Ekim ayındaki yağışların bir önceki yıla göre ciddi oranda azalması da bu görüntüye neden olan en büyük sebeplerden birisi. Öte yandan pandemi süreciyle beraber hijyen için su tüketiminin artması barajlardaki su miktarının düşmesinde etkili oluyor. Geçtiğimiz yıl dönem ve bu yıl aynı dönemde barajların doluluk oranının hemen hemen aynı olduğu görülse de pandemi nedeniyle kişi başı üretimin artması ve olası kurak bir kış ayı düşüncesi sorunların yaşanabileceğini gösteriyor. 

ASKİ GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE UYARDI 
Geçtiğimiz günlerde ASKİ Genel Müdürlüğü Başkentlilere geçen seneye göre su miktarının aynı olduğunu ancak pandemi nedeniyle su tüketiminin arttığını belirterek su tasarrufu çağırısında bulunmuştu. ASKİ vatandaşlardan arızalı muslukların tamir edilmesi, bozuk su tesisatlarının tamir edilerek su kaybının önlenmesini ve kişi başı tüketimde daha hassas davranılması gerektiğini vatandaşlara duyurmuştu. 

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA

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