Başkentin Süper Lig'deki futbol kulüpleri Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yılını kutladı

MKE Ankaragücü Kulübü yayımladığı kutlama mesajında, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele'nin başladığı süreçte milletimizin sesini dünyaya duyurmak için kurulan Anadolu Ajansı’nın 101. yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.
Gençlerbirliği Kulübü ise "Cumhuriyetimizin kuruluşunda kurtuluş mücadelemizin sesi olan Anadolu Ajansı'nın 101. yıl dönümünü kutluyoruz." paylaşımında bulundu.
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