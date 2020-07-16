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Başkent'in yanı başında

Başkent’e 100 km uzaklıkta bulunan Kırıkkale’deki Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. Ziyaretçiler parkta at binme, yürüyüş yapma ve dev salıncakta sallama imkânı yakalıyor. 
Başkent'in yanı başında

Başkent’e 100 km mesafedeki Kırıkkale Balışeyh’te 1744 rakımda bulunan Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı kapılarını yeniden açtı. Ziyaretçilerini bekleyen parkta binici tutkunlarının vazgeçilmezi olan atlar bakıcıları tarafından doğal ortamında eğitilmeye devam ediliyor. At binme meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği parkta ziyaretçiler ayrıca eşsiz manzaraya karşı salıncakta sallanıyor, oturma alanlarda göl kenarında doğanın keyfini çıkarıyor. Öte yandan göl kenarında yapılan ahşap bungalov evlerin inşaatı devam ediyor. 

88118854_134484071434105_25745017519734784_o.jpgÇOCUKLAR ATA SPORUNU TANIYOR
Parkı ziyaret için Başkent’ten giden misafirler, “Çocuklarımız ata sporumuz olan at binmeyi, biniciliği burada doğrudan görme fırsatı buluyor. Bu büyük bir şans bizim için. Ayrıca doğal yapısıyla hayvanlar için de özgür bir ortam burası. Çocuklar yetiştiriciler eşliğinde ata bindiler onun keyfini aldılar. Göl kenarında yürüyüş yaparak doğanın ve temiz havanın tadını çıkarıyoruz” diyor. 

7 METRELİK DEV SALINCAK
1744 rakımlı Dinek Dağı’nda bulunan salıncak da en az doğal ortamındaki atlar kadar ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Bir tepenin başında bulunan 7 metrelik dev salıncağa binenler eşsiz manzaraya karşı sallanarak heyecanlı dakikalar geçiriyor. Ek olarak park içerisinde bulunan Türk kültüründe önemli bir yere sahip kıl çadırlar da ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.  

EĞİTİMLİ ATLAR 
Doğal ortamlarında yaşayan atlar Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı’nda devamlı olarak eğitim görüyor. Profesyonel ekip tarafından verilen eğitimlerle parkı ziyaret edenler atlarla yakından tanışıyor, binerek safari yapıyor. Atlarla doğal ortam gezintiye çıkıyor. Park yetkilileri havanın bugünlerde çok sıcak olmasından dolayı at binişlerinin 15.30-20.30 saatleri arasında yapıldığını belirtiyor. Çocuklar daha küçük at cinsi olan midillilere biniyor. 

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BAŞKENT’E 100 KM
Başkent’e 100 km mesafede bulunan Kırıkkale Balışeyh’te bulunan Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı özellikle hafta sonları Başkentlilerin akınına uğruyor. Bir kısmı halen yapım aşamasında olan parka vatandaşlar Başkent’ten 1,5 saatlik bir yolculuğun ardından ulaşıyor. 

KAMP ALANLARI DA OLACAK 
Tamamlandığında içerisinde geleneksel okçuluk, oyun alanları ve kamp alanını barındıracak olan “Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı”nın tanıtım ve yön tabelası çalışmaları da devam ediyor.

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA

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