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Başkentin Yeni Tabelaları

Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin seçtiği yeni Ankara Fontu’nu cadde ve sokak tabelaları ile bina numaralarına uygulamaya başladı. 
Başkentin Yeni Tabelaları

Düzenlenen anketle Başkentliler tarafından seçilen yeni tabela ve bina numaraları yeni fontla yazılırken, Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri tasarruf odaklı anlayışla eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlamış levhaları geri dönüştürüyor.

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Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in kendine özgü değerlerini korumak ve reklam tabelaları ile totemlerinin yarattığı kirliliği ortadan kaldırmak için harekete geçti.

Zabıta Daire Başkanlığı ve Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen “Cadde ve Sokak Tabelaları, Bina Kapı Numaraları, Mimari Tanıtım Tabelaları ve Özgün Yazı Tipi Ulusal Tasarım Yarışması” sonucunda seçilen üç proje için anket çalışması düzenlendi.

Başkentliler tarafından Başkent Mobil üzerinden yapılan oylama sonucunda seçilen kırmızı ağırlıklı beyaz yazılı ve siyah şerit tasarımlı yeni Ankara Fontu, cadde ve sokak levhaları ile bina numaralarında uygulanmaya başlandı.

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GERİ DÖNÜŞÜMLE MALİYET YARI YARIYA DÜŞÜYOR

Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri tasarruf anlayışı doğrultusunda yeni Ankara Fontu tasarımı için eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlayan levha ve bina numaralarını geri dönüştürerek maliyeti de yarı yarıya düşürüyor.

Ekonomik ömrünü tamamlamış tabelaların adet maliyeti 80 TL iken, atölyede geri dönüştürülen tabelalar sayesinde yeni tabelaların maliyetini 40-50 TL’ye mal eden Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri, günlük ortalama 500 adet tabela basımı gerçekleştiriyor.

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İLK ETAPTA ULUS-ATAKULE GÜZERGAHINDA YENİ ANKARA FONTU UYGULAMASINA BAŞLANDI

İlk etapta Ulus ve Atakule arasında belirlenen Ankara’nın en işlek 172 cadde ve sokak tabelası ile bina numara levhalarının montaj işlemine başlanırken, Fen İşleri Daire Başkanlığının kendi atölyesindeki UV Baskı Makinesi ile hazırlanan levhaların 2 ay içerisinde bu noktalara yerleştirilmesi hedefleniyor.

Anıtkabir’in kitabeleri ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Barın ile Ressam-Hattat Etem Çalışkan tarafından kullanılan fonttan esinlenerek tasarlanan Ankara Fontu’nu yeni tabela ve bina numaralarında ilk kez gören Başkentliler de beğenilerini şu sözlerle ifade ettiler:

-Sevgi Kesener: “Ben çok beğendim, karakteristik olmuş. Algılanması çok kolay. Kırmızı-beyaz oluşu çok dikkat çekici, teşekkür ederiz.”

-Mustafa Yıldırım: “Şimdi baktığınız anda numarası, sokağı, mahallesi belli oluyor. Başkanımızın zaten bir çok hizmeti oldu buraya. Ulus Ankara’nın göbeği. Her şey için teşekkür ederiz.”

-Gürcan Uçar: “Gerçekten çok güzel. inanamıyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz.”

- Gizem Çepni: “Çok beğendim. Zaten oylamaya da katılmıştım ve bu tabelaları seçmiştim. Çok teşekkür ederiz bu hizmet için.”

-Haki Demir: “Renklerini çok beğendim. Çünkü insanlarımızın adres ve numara konusunda çok sıkıntı çektiklerini düşünüyordum. O yüzden çok güzel oldu.”

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