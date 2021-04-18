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Başkent'in yeşil kampanyasına destek büyüyor

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı ağaç dikme kampanyasına destek sürerken çeşitli STK’lar ve şirketler de kendi hatıra ormanlarını oluşturmak için bu kampanyayı kullanıyor.
Başkent'in yeşil kampanyasına destek büyüyor

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın geçtiğimiz ay “Gelin Ankara’yı birlikte yeşilin de Başkent’ine dönüştürelim, Milli Mücadelenin kalbinde yeniden yeşerelim” diyerek başlattığı ağaç dikme kampanyasına destek sürüyor. Vatandaşların yanı sıra Başkent’te bulunan çeşitli STK’lar da kendi hatıra ormanlarını oluşturmak için kampanyaya destek oluyor. Bugüne dek satılan ağaç sayısı 15 bini geçerken sipariş sayısı ise 7 bine yaklaştı. Kampanyada hedeflenen rakamın yüzde 30’una ulaşıldı. Bu satışların tutarı ise 1 milyon TL’ye yaklaştı. 

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STK’LARDAN DESTEK
Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü kampanyaya Başkent’te bulunan çeşitli STK’lar, özel şirketler kendi hatıra ormanlarını oluşturmak amacıyla toplu ağaç satın alımı gerçekleştirerek destek oluyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Oyunları Topluluğu, Gazi Üniversitesi Mezunları, Atılım Üniversitesi ile mezunları, Mülkiyeliler gibi STK’lar belirlenen noktalarda aynı alana dikim yaparak kendi hatıra ormanlarını oluşturuyor. 

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AĞAÇLAR YERLİ ÜRETİM
Kampanyaya destek için alınacak ağaçların tamamı yerli üreticiden sağlanırken hem milli ekonomiye hem de Başkent’in yeşil alanlarının artırılmasına katkıda bulunma hedefleniyor. Vatandaşlar kampanyaya yeşilinbaşkenti.com adresinden ulaşabilirken karaçam, ladin, meşe, sedir, selvi ağaçlarının bulunduğu yaşam paketlerini satın alarak, belirlenen beş tane Cumhuriyet Parkı’na dikim yapabiliyor. Aynı zamanda vatandaşlar kendileri kampanyaya katılabildikleri gibi aynı zamanda yakınlarına, sevdiklerine hediye olarak onların adına da ağaç dikebiliyor. Kampanyaya katılan vatandaşlara “Teşekkür Sertifikası” veriliyor. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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