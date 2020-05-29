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Başkentin yüksek kesimleri beyaza büründü

Başkentte sağanak yağış etkili olurken kentin yüksek kesimlerinde ise kar sürprizi yaşandı. Gece saatlerinden etkili olan kar ormanları, yaylaları beyaza bürüdü.
Başkentin yüksek kesimleri beyaza büründü

Haziran ayına girmeye günler kala Ankara'da sağanak yağış etkili olurken kentin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü.

Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Akyurt, Kalecik ve Elmadağ gibi birçok ilçenin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Yağan karla yüksek kesimler beyaza büründü. Yaylalara çıkan vatandaşlar kar yağışıyla sürpriz yaşadı. Haziran ayına girmeye hazırlandığımız günlerde yağan kar yağışını çeken vatandaşlar, çektikleri görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Osman Akdoğan/İlksayfa-

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