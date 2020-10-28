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Başkentli anneler çifte bayram yaşayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentli annelere verdiği sözü tuttu. Başkan Yavaş’ın seçim öncesi vaatleri arasında yer alan çocuk gündüz bakımevlerinden ikisinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayram’ında açılışı yapılacak.
Başkentli anneler çifte bayram yaşayacak

Büyükşehir Belediyesi kadın dostu Başkent olma yolunda çalışmalarına devam ediyor. 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim öncesinde annelere verdiği kreş sözünü tuttu. Başkan Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışını yapacağı iki çocuk gündüz bakımeviyle annelere çifte bayram yaşatacak.

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BAŞKENTLİ ANNELER EN ÇOK KREŞ VE BEBEK BAKIM ODASI İSTEDİ
Başkan Yavaş’ın Büyükşehir Belediye Meclis gündemine getirdiği ve oy birliği ile kabul edilen kararla Başkentli anneler çocuk bakımevlerine birer birer kavuşacak.  

Şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda kadınların hayatını kolaylaştıran projelere imza atan Başkan Yavaş daha önce Ankaralı kadınların talep ve ihtiyaçlarını belirlemek için anket çalışması yaptırdı. Başkent’te 5 binden fazla kadının katılımıyla yapılan anket sonucunda anneler en çok bebek bakım odaları ile kreşlerin açılmasını istedi. 

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İLK ETAPTA BATIKENT VE ÇUKURAMBAR’DA HİZMETE GİRECEK
Batıkent ve Çukurambar’daki binaları yenileyerek çocuk gündüz bakımevi olarak hizmete açacak olan Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki süreçte ise 20 ilçede 20 çocuk gündüz bakımevi açmayı planlıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı koordinasyonunda hizmet verecek olan ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışını Başkan Yavaş’ın yapacağı Batıkent ve Çukurambar Gündüz Çocuk Bakımevlerinde çocuk oyun odalarından oyuncaklara, yemekhaneden dinlenme odalarına kadar pek çok sosyal alan da yer alacak. 

Kontenjana ve kapasiteye göre Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarda çalışan annelerin çocuklarının buluşacağı çocuk gündüz bakımevlerinin ücret tarifesi Büyükşehir Belediye Meclisinde alınacak kararla belirlenecek. 100 kişilik gündüz bakımevlerinden şehit yakınlarının çocukları ise ücretsiz yararlanacak.

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