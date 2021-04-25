Başkentli çocuklardan sokak hayvanları için örnek çalışma

Ankara Büyükşehir Belediyesi özel eğitim gören çocuklarla sokak hayvanları için ortak bir çalışmaya imza attı.

Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve ANFA Genel Müdürlüğü, Özel Gazi Mucize Hayatlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile iş birliği yaparak, sokak hayvanlarının barınmasını sağlayacak renkli kulübeler çalışmasına imza attı.





SOKAK CANLARI İÇİN ANLAMLI ÇALIŞMA

ANFA Fuar Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Ahşap Atölyesi’nde kedi ve köpekler için hazırlanan kulübeler, Özel Gazi Mucize Hayatlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören çocuklar tarafından rengarenk boyandı.

Can dostlar için yapılan çalışma hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şener, “ANFA Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan kulübeler Özel Gazi Mucize Hayatlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören genç kardeşlerimizin el maharetiyle süslenerek Gölbaşı Geçici Bakımevinde bulunan sokak hayvanlarının kullanımına sunuldu” derken, Büyükşehir Belediyesi ile böyle bir sosyal sorumluluk projesine imza attıkları için mutlu olduklarını dile getiren Özel Gazi Mucize Hayatlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurum Müdürü Ziyattin Kara da düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“ANFA’nın sokak hayvanları için yaptığı bu çalışmayı çocuklarımızla birlikte daha özel hale getirdiği için teşekkür ederiz. Çocuklarımızın yaptığı bu çalışma inanılmaz keyif verici ve onları topluma daha yakınlaştırıcı bir çalışma olmuştur. Büyükşehir Belediyesinin bu desteğinin hep üzerimizde olmasını istiyoruz.”

ÇOCUKLAR KENDİ ELLERİYLE BOYADI

Merkez eğitim gören çocuklar adına konuşan Ayşe Boz, kendi elleriyle boyadıkları kulübeleri sokak hayvanlarının kullanacak olmasından duyduğu mutluluğu, “Bize bu desteği veren ANFA’ya teşekkür ederiz. Bu sene yapılan kulübe boyama çalışmasından ben ve arkadaşlarım çok keyif aldık. Keyifli bir çalışma oldu. Sokak hayvanlarımızın kış günlerinde sıcak bir yuvaları oldu. Herkese çok teşekkür ederim” sözleriyle ifade etti.

Eğitim merkezinde öğrenim gören çocukların rengarenk boyadığı kulübeler daha sonra sokak hayvanlarının kullanımı için Gölbaşı Geçici Bakımevine götürüldü.