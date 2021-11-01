  • BIST 1.536,320
  • Altın 549,70
  • Dolar 9,5339
  • Euro 11,0664
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 11 °C
»

Başkentli çocukların seçim heyecanı

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 26'ncı dönem seçimleri için sandık başına gidildi. 9-14 yaş arasındaki Başkentli çocuklar, proje ve fikirleriyle seçimlere hazırlanırken, oy kullanarak seçim heyecanı yaşadı. 
Başkentli çocukların seçim heyecanı

Sıhhıye’deki Çocuk Meclisi binasında gerçekleştirilen seçimlere Başkentli çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Seçim sonuçlarının ardından belirlenecek 150 yeni üye 26’ncı dönem Çocuk Meclisi’nde göreve başlayacak. Seçimi kazanan Başkentli çocuklar, evrensel çocuk hakları başta olmak üzere çocuk dostu projeler üreterek kent yönetiminde söz hakkı imkanına kavuşacak.

secim-2.jpg

Çocuk Meclisi İdari Yardımcısı Psikolog Damla Anter Tikriti, yeni dönem üyelerin seçimle belirlendiğine dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisinin 26’ncı dönem üye seçimlerini yapıyoruz. Pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra 9-14 yaş grubu Ankara’nın çeşitli okullarından, bölgelerinden gelen çocuklarımızla bir arada seçim heyecanını yaşıyoruz. Üye seçimlerini yaptıktan sonra da başkanlık divanını seçerek bu heyecanı sürdüreceğiz. Ankara çocuklarının sesi, çocuk meclisi diyoruz.”

secim-3.jpg

DEMOKRATİK ORTAMDA SEÇİM

Yeni dönem üyelerini belirlemek için demokratik bir ortamda oy kullanmaya gelen çocuklar, heyecanlı olduklarını belirterek duygularını şu sözlerle paylaştı:

-Maya Nil Yıldırım (11 yaşında): “Çocuk Meclisinde projelerimiz var. Onları hazırladık ve bugün seçilecek kişilere oy vermek için geldik.” 

-Mustafa Eren Güler (13 yaşında): “Çocukların hakları önemsendiği için burada oy kullanıyoruz. İnsanların buraya gelmesini istiyorum. Çocuk hakları ile ilgili burada çok güzel işler yapıyoruz ziyaret etsinler.”

-Su Naz Görgel (14 yaşında): “Çocuk Meclisi bizim de milletvekili gibi ciddi alınmamıza neden olan çok güzel bir yer. 3 yıldır aktif üyeyim burada. Meclis benim için çocukların eşit olduğu değerli bir ortam. Tüm çocuklar buraya adım attığı andan itibaren çok özelleşiyorlar. Hepimiz bir oluyoruz. Dayanışma ruhu var ve benim için bu çok önemli.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demir yumruklar madalyaya doymuyor02 Kasım 2021 Salı 00:04
  • Ankara Kent Konseyi'nden Logo Yarışması02 Kasım 2021 Salı 00:03
  • Ankara’nın muhtarları müzede02 Kasım 2021 Salı 00:02
  • Başkentli çocukların seçim heyecanı02 Kasım 2021 Salı 00:01
  • Atışmak İçin Etimesgut’ta Buluştular01 Kasım 2021 Pazartesi 00:09
  • Çalışmalar hızlandı01 Kasım 2021 Pazartesi 00:08
  • Öğrencilerle tohum ekti01 Kasım 2021 Pazartesi 00:07
  • Keçiören Pentatlon Yarışlarına Ev Sahipliği Yaptı01 Kasım 2021 Pazartesi 00:06
  • AFAD Eğitmen Sertifikalarını Aldılar01 Kasım 2021 Pazartesi 00:05
  • Silajlık mısır ücretsiz dağıtılacak01 Kasım 2021 Pazartesi 00:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti