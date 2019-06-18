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Başkentli emlakçılar hobi bahçelerine gösterilen ilgiden memnun

Emlakçı Muharrem Taşdemir, hobi bahçelerine son dönemlerde ilginin biraz daha arttığını belirterek, “Yatırımcılar, faiz oranlarının yükselmesinden dolayı gayrimenkulde daire ve dükkânın yerine cazip fiyatlara satılan hobi bahçelerine yatırım yapıyor” dedi
Başkentli emlakçılar hobi bahçelerine gösterilen ilgiden memnun

Şehrin gürültüsünden kaçmak, iş yoğunluğundan kurtulmak, toprakla buluşup kendi yetiştirdiği ürünlerden tatmak isteyenlerin son yıllardaki adresi hobi bahçeleri oldu. Özellikle büyükşehirlerde hobi bahçelerine ilgi günden güne artmaya başladı. Başkent Ankara’nın da kırsal alanları hobi bahçeleri ile yeşillendi. Ankara’nın dört bir yanında bugün yeni yeni hobi bahçeleri kuruluyor. 25 binden başlayan hobi bahçelerinin fiyatları imar durumu, bahçenin muhiti ve konumu ile içindeki donatılarına göre değişiyor. Başkentliler, bütçesine uygun bir hobi bahçesini alarak köy hayatı yaşamaya çalışıyor. 

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DAİRE VE DÜKKÂNA İLGİ AZALDI, HOBİ BAHÇESİNE ARTTI   

Akyurt’ta faaliyet gösteren Emlakcell’in işletmecisi Muharrem Taşdemir, hobi bahçeleriyle ilgili gazetemize bilgi verdi. Taşdemir, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak, yetiştirdiği organik ürünlerden tüketmek ve yaşadığı şehrin yakınında hafta sonları da olsa köy hayatı yaşamak isteyenlerin hobi bahçesine son yıllarda yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Taşdemir, faiz oranlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcıların daire ve dükkâna yatırım yapmak yerine hobi bahçelerine yöneldiğini kaydetti.  

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YATIRIMCILAR 100 BİNİN ÜZERİNE ÇIKMIYOR

Taşdemir, “Şimdi bize 100 bin TL’nin üzerinde yatırım yapmak isteyen gelmiyor. 100 binin altında parası olanlar hem yatırım amaçlı hem de şehir hayatından bıkan vatandaşlar hobi bahçelerine yöneliyorlar. Faiz oranlarının ve inşaat maliyetlerinin artmasında bunun büyük etkisi var” dedi.

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EMLAKÇILAR İLGİDEN MEMNUN 

Satışa sundukları hobi bahçelerindeki satışların çok iyi olduğunu kaydeden Taşdemir, “Hazırladığımız hobi bahçelerinin çoğu satıldı. Yatırımcılar, hobi bahçelerine son dönemlerde daha fazla ilgi göstermeye başladı. Faiz oranlarının yüksek olmasından dolayı daire ve dükkan almakta zorlanan vatandaşlar bütçesine göre hobi bahçesi satın alıyor. Bu ilgiden memnunuz” diye konuştu.  

25 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Hobi bahçelerinin fiyatının 25 bin TL’den başladığını kaydeden Taşdemir, “Hobi bahçelerinin fiyatı metrekaresi, konumu ve içindeki yapılara göre değişiyor. İçi boş bahçe 25 bin TL’den başlıyor. İçinde 20 metrekare ahşap evi olan 500 metrekarelik bir hobi bahçesini biz 47 bin TL’ye satıyoruz. İçindeki evin büyüklüğüne, donatılara göre ve hobi bahçesinin muhitine göre fiyatları değişiyor. Ankara’nın çeşitli yerlerinde bu fiyatlar değişiyor” şeklinde konuştu.  

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HOBİ BAHÇESİ KAZANDIRIYOR 

Hobi bahçelerinin her geçen gün değerlendiğini de belirten Taşdemir, “Kışın işlerin açılması açısından 22-23 bin liradan birkaç tane hobi bahçesi sattım. O gün o fiyatlara alanlar geçtiğimiz günlerde 35 ila 38 bin TL arasında sattılar, para kazandılar. Hobi bahçelerine yatırım yapanların paraları ölmez. Ama fahiş fiyatlara alırsa ona bir şey diyemem.  Fahiş fiyatlara satılan hobi bahçeleri de bulunuyor” ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

Gazeteilksayfa.com

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