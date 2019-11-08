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Başkentli İş İnsanlardan “Kadına şiddete hayır” için Farkındalık Turnuvası

Ankaralı iş insanları kadına şiddete hayır için bugün sahaya çıkıyor. Ankara’nın önde gelen sivil toplum kuruluşlarının katılacağı etkinlik; kadın üyelerin ve STK başkanlarının gösteri maçı ile başlayacak.
Başkentli İş İnsanlardan “Kadına şiddete hayır” için Farkındalık Turnuvası

Ankara iş dünyası, kadına şiddete karşı anlamlı bir organizasyon için bir araya geliyor. İlki geçen yıl düzenlenen “Spora Gönül Vermiş İşadamları Futbol Turnuvası” bu yıl, “Cinsiyetçiliği Şutla, Eşitliği Destekle” sloganıyla gerçekleşecek. Açılış maçının bugün yapılacağı turnuva kadınlar ve dernek başkanlarının gösteri maçıyla başlayacak.

BİRÇOK STK KATILACAK

Önemli kısmı sanayici ve işadamları derneklerinden oluşan Ankara’nın önde gelen sivil toplum kuruluşları, kadına şiddete karşı sahaya çıkıyor. 
 Ankara Fenerbahçeli İş Adamları Derneği, Ankara Genç İş Adamları Derneği, Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği, Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği, Beşiktaşlı Sanayici İş Adamları ve Yatırımcılar Derneği, Genç Girişim Yönetişim Derneği, Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı Ve Yöneticileri Derneği, OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneğinin ile Yatırımcı ve Sanayici İş Adamları Derneği’nin katılacağı “kadına şiddete Hayır” temalı futbol turnuvası, bugün başlıyor.

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 4 KADIN 3 ERKEK DERNEK BAŞKANI YARIŞACAK

Saat 16.00’da Çankaya’da bir halı sahada başlayacak olan etkinlik hakkında basın açıklaması yapan Yatırımcı ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Yıldıray Yoldar ise futbol turnuvasının 4 kadın ve 3 erkek dernek başkanı arasında gerçekleşecek gösteri maçıyla başlayıp, 25 Kasım’daki ödül gecesiyle sona ereceğini belirtti.

HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Yatırımcı ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Buğra Buyrukçu da kadına şiddet ve cinsiyet eşitsizliğinin, hem ülkemizin hem de ülkenin en önemli toplumsal sorunlarından biri olduğunu kadınlara yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin, taciz ve tecavüz vakalarının her geçen yıl arttığını belirtti.

İLK 10 AYDA 300 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Yapılan açıklamada aynı zamanda cinayete kurban giden kadınların istatistikleri de verilerek şu ifadeler kullanıldı, “Geçen yıl ekim ayında 36 kadın cinayete kurban giderken, bu yılın ilk 10 ayında öldürülen kadın sayısı maalesef 300’e yaklaşmıştır. Kadınlarımızın yüzde 78’i kocası, eski kocası veya sevgilisi tarafından katledilmiştir. Yüzde 47’i evde öldürülürken, bir bölümünün ise faili meçhuldür.”

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“Ankara iş dünyası olarak kadının iş hayatında, sosyal yaşamda, siyasette nüfusları oranında temsil edilmeleri, kadının adının şiddetle değil başarılarıyla anılması için düzenlediğimiz bu organizasyon, cinsiyet eşitsizliği ve şiddete karşı sahalardan verilecek en anlamlı yanıtlardan biri olacaktır. Bu turnuva Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecektir” denildi. 

Emrah Özcan/İLKSAYFA
 

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