Başkentli kadınlara emanet

Ankara Büyükşehir Belediyesi kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarla diğer belediyelere örnek olmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla belediyenin tüm birimleri, kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalara imza atmayı sürdürüyor.

Kadın Kooperatiflerinin gelişmesinden pandemi sürecinde kadın terzilerin istihdamına kadar birçok alanda insan odaklı uygulamalarla dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, EGO otobüslerinde 10 kadın şoför istihdamının ardından şimdi de ANFA Genel Müdürlüğü’nde su tankeri ve süpürge araçlarında görevlendirmek üzere 1 kadın şoför alımı gerçekleştirdi.

KADIN ŞOFÖRLER BAŞKENT YOLLARINA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

EGO Genel Müdürlüğü tarafından işe alınan 10 kadın şoför trafiğe çıkmak için gün sayarken, ANFA Genel Müdürlüğü tek kadın şoför istihdamı ile diğer belediyelere de örnek oldu.

ANFA Genel Müdürlüğü, deneme sürüşleri ve eğitimleri devam eden 51 yaşındaki Yıldız Demirci’ye su tankeri ve yol süpürme araçlarını emanet ederken, Başkent’in cadde ve sokaklarını ağır temizlik araçlarıyla temizlemeye hazırlanan Demirci, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“Baba mesleği olan ağır vasıta sürücülüğü çocukluk hayalimdi. Ağır Sanayide ticaretle uğraşıyordum. Tır, kamyon ve diğer ağır vasıta araçlarını da hobi olarak kullanıyordum. 4 kardeşiz ve hepimiz aynı mesleği icra ediyoruz.”

