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Başkentli kadınlardan ihtiyaç sahiplerine el örgüsü yeni yıl hediyesi

Kadın Lokalleri üyeleri, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere el örgüsü kıyafet ve oyuncak hazırladı.
Başkentli kadınlardan ihtiyaç sahiplerine el örgüsü yeni yıl hediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü salgın dönemini evlerinde geçirmek zorunda kalan "Kadın Lokalleri" üyeleriyle "Soğuk Kış Günlerinde Sımsıcak Bir Destek Projesi"ni başlattı.

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Proje kapsamında başkent genelinde 21 noktada hizmet veren Kadın Lokalleri üyelerine 2 bin 100 paket yün ve şiş dağıtıldı. Kadınlar gönüllü olarak kazak, atkı, bere, şal ve oyuncak gibi ürünler ördüler.

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Kadınların örgüleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan gıda yardımının yanında yeni yıl hediyesi olarak verilecek.

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Kaynak: Haber Kaynağı
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