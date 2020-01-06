  • BIST 111.413
  • Altın 300,503
  • Dolar 5,9640
  • Euro 6,6717
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 4 °C
»

Başkentli öğretmenler kendilerini geliştiriyor

Pursaklar’daki bir sertifika töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Ankara’da görevli yaklaşık 60 bin öğretmenin kendilerini geliştirerek öğrencilere daha faydalı olmak için birçok dalda çeşitli eğitim aldıklarını söyledi. 
Başkentli öğretmenler kendilerini geliştiriyor

Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan “Pursaklar Geleceğe STEM ile Hazırlanıyor” projesi kapsamında bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi 4 önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan ‘STEM’ eğitici eğitimi verilen 40 öğretmen sertifikalarını aldı.  Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başvuru sahibi olduğu projenin sertifika töreni geçtiğimiz hafta sonu ilçedeki Nene Hatun Okulları’nda düzenlendi. Törene Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, Pursaklar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nuray Özge Sağbaş, Tusun Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Tusun ve çok sayıda öğretmen katıldı.

stem,ankara-kalkinma-ajansi’nin-2019-yili-teknik-destek-programi,-pursaklar-gelecege-stem-ile-hazirlaniyor,,,.jpg

216 ADET HİZMETİÇİ EĞİTİM KURSU VERİLDİ 

Törende konuşma yapan Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, öğretmenlerin kendilerini geliştirmesini desteklediklerini belirterek,  “Öğretmenlerimiz farklı kanallardan kendilerini yetiştirmeye çalışıyorlar, bizim bunun yolunu açmamız lazım. Bu eğitim-öğretim döneminde ilk kez uygulanan birinci ara tatilde Ankara’da bütün ilçelerimizde 216 adet hizmetiçi eğitim kursu vardı ve 7 bin 200 öğretmenimiz bu kurslara katıldı” dedi. 

stem,ankara-kalkinma-ajansi’nin-2019-yili-teknik-destek-programi,-pursaklar-gelecege-stem-ile-hazirlaniyor,,,,.jpg

ÖĞRETMENLER KENDİLERİNİ GELİŞTİRİYOR

Hizmetiçi eğitimleri tam olarak yeterli bulmadıklarını ve farklı eğitimlerle de öğretmenlerin kendilerini geliştirmesi için çalıştıklarını ifade eden Turan Akpınar, “Gerek Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü gerek ilçe milli eğitim müdürlüklerimizin Ankara Kalkınma Ajansı’yla yaptığı farklı projeler var. Ar-Ge ekiplerimizin düzenlediği ‘Başkent Öğretmen Atölyeleri’ dediğimiz atölye çalışmaları yapıyoruz. 2019 yılında 22 bin küsur öğretmenimiz mutlaka en az bir eğitime katılarak sertifika aldı. Bu eğitimler genelde öğretmenlerimize yaptığımız anketler sonucu talep edilen eğitimler” diye konuştu. 

“ÜNİVERSİTELERİN KAPILARI BİZE AÇIK”

İl Milli Eğitim Müdürü Akpınar, öğretmenlere eğitim konusunda üniversitelerden destek aldıklarını da açıklayarak, “Eğitimlerde bazen özel firmalardan çoğunlukla da üniversitelerden destek alıyoruz. Ankara’daki bütün rektörlerimiz, dekanlarımız gerçekten bütün kapılarını bize açtılar onlarla görüştük. Biz oradan eğitimci istediğimiz zaman mutlaka olumlu cevap alıyoruz” şeklinde konuştu. 

BİRÇOK İLÇEDE EĞİTİM KURSU DEVAM EDİYOR 

Ankara’da yaklaşık 60 bin öğretmenin görev yaptığını ve bunların kendilerini geliştirmek için sürekli eğitim aldıklarının bilgisini veren Akpınar, “Bugün burada (Pursaklar) olduğu gibi Ankara’nın birçok okulunda şu dakikada bile eğitim alıyor öğretmenlerimiz. Şu anda Erasmus projeleri yazma eğitimleri, kişisel gelişimlere yönelik eğitimler gibi birden farklı konularda eğitimler devam ediyor. Bu eğitimlerde arkadaşlarımızın istekli olması bizi daha çok motive ediyor. ‘Öğretmenler eğitim almaya uzak’ söylemlerine inanmıyorum. Kesinlikle böyle değil. Biz öğretmenlerimizi istediği dalda, istediği eğitimciyle buluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz sağ olsunlar hafta sonu demiyorlar, akşam demiyorlar eğitim kurslarına zamanını ayırıyorlar” ifadelerini kullandı.  

ÖĞRETMENLER EĞİTİMLERDEN MEMNUN 

Sertifikalarını alan öğretmenler ise, “Bizim açımızdan çok faydalı bir eğitim oldu. Özellikle hem öğrencilerimiz hem de mesleki gelişimimize bu eğitimler katkı sağlayacak. Her etkinliği severek, içimizden gelerek yaptığımızı düşünüyoruz. Emeği geçenlere minnettarız” sözlerini aktardı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Diyarbakır arası kaç km? İstanbul Diyarbakır arası kaç saat? İstanbul Diyarbakır Yol Tarifi, İstanbul Diyarbakır Otobüs Bileti Fiyatları...06 Ocak 2020 Pazartesi 11:08
  • İstanbul Denizli arası kaç km? İstanbul Denizli arası kaç saat? İstanbul Denizli Yol Tarifi, İstanbul Denizli Otobüs Bileti Fiyatları...06 Ocak 2020 Pazartesi 10:58
  • Mamak Belediye Başkanı Murat Köse A Takımını yeniledi06 Ocak 2020 Pazartesi 00:20
  • "Mobilyada yapılan KDV indirimi küçük esnafa zarar verir"06 Ocak 2020 Pazartesi 00:15
  • AKM önündeki yaya üst geçidi 'her yağmur sonrası sular altında' kalıyor06 Ocak 2020 Pazartesi 00:10
  • 1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri’nde kayısı döneri dikkat çekti04 Ocak 2020 Cumartesi 00:20
  • "İşletmeler arası mesafe kuralı getirilmezse kuaförlerin yüzde 60'ı kapatılır"04 Ocak 2020 Cumartesi 00:15
  • Geleceğe 'STEM'le hazırlık04 Ocak 2020 Cumartesi 00:10
  • Kahramankazan içmecesi şişeleniyor03 Ocak 2020 Cuma 00:20
  • "Kombi ısıtmıyorsa bakım gerekir"03 Ocak 2020 Cuma 00:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti