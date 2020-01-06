Başkentli öğretmenler kendilerini geliştiriyor

Pursaklar’daki bir sertifika töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Ankara’da görevli yaklaşık 60 bin öğretmenin kendilerini geliştirerek öğrencilere daha faydalı olmak için birçok dalda çeşitli eğitim aldıklarını söyledi.

Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan “Pursaklar Geleceğe STEM ile Hazırlanıyor” projesi kapsamında bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi 4 önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan ‘STEM’ eğitici eğitimi verilen 40 öğretmen sertifikalarını aldı. Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başvuru sahibi olduğu projenin sertifika töreni geçtiğimiz hafta sonu ilçedeki Nene Hatun Okulları’nda düzenlendi. Törene Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, Pursaklar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nuray Özge Sağbaş, Tusun Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Tusun ve çok sayıda öğretmen katıldı.

216 ADET HİZMETİÇİ EĞİTİM KURSU VERİLDİ

Törende konuşma yapan Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, öğretmenlerin kendilerini geliştirmesini desteklediklerini belirterek, “Öğretmenlerimiz farklı kanallardan kendilerini yetiştirmeye çalışıyorlar, bizim bunun yolunu açmamız lazım. Bu eğitim-öğretim döneminde ilk kez uygulanan birinci ara tatilde Ankara’da bütün ilçelerimizde 216 adet hizmetiçi eğitim kursu vardı ve 7 bin 200 öğretmenimiz bu kurslara katıldı” dedi.

ÖĞRETMENLER KENDİLERİNİ GELİŞTİRİYOR

Hizmetiçi eğitimleri tam olarak yeterli bulmadıklarını ve farklı eğitimlerle de öğretmenlerin kendilerini geliştirmesi için çalıştıklarını ifade eden Turan Akpınar, “Gerek Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü gerek ilçe milli eğitim müdürlüklerimizin Ankara Kalkınma Ajansı’yla yaptığı farklı projeler var. Ar-Ge ekiplerimizin düzenlediği ‘Başkent Öğretmen Atölyeleri’ dediğimiz atölye çalışmaları yapıyoruz. 2019 yılında 22 bin küsur öğretmenimiz mutlaka en az bir eğitime katılarak sertifika aldı. Bu eğitimler genelde öğretmenlerimize yaptığımız anketler sonucu talep edilen eğitimler” diye konuştu.

“ÜNİVERSİTELERİN KAPILARI BİZE AÇIK”

İl Milli Eğitim Müdürü Akpınar, öğretmenlere eğitim konusunda üniversitelerden destek aldıklarını da açıklayarak, “Eğitimlerde bazen özel firmalardan çoğunlukla da üniversitelerden destek alıyoruz. Ankara’daki bütün rektörlerimiz, dekanlarımız gerçekten bütün kapılarını bize açtılar onlarla görüştük. Biz oradan eğitimci istediğimiz zaman mutlaka olumlu cevap alıyoruz” şeklinde konuştu.

BİRÇOK İLÇEDE EĞİTİM KURSU DEVAM EDİYOR

Ankara’da yaklaşık 60 bin öğretmenin görev yaptığını ve bunların kendilerini geliştirmek için sürekli eğitim aldıklarının bilgisini veren Akpınar, “Bugün burada (Pursaklar) olduğu gibi Ankara’nın birçok okulunda şu dakikada bile eğitim alıyor öğretmenlerimiz. Şu anda Erasmus projeleri yazma eğitimleri, kişisel gelişimlere yönelik eğitimler gibi birden farklı konularda eğitimler devam ediyor. Bu eğitimlerde arkadaşlarımızın istekli olması bizi daha çok motive ediyor. ‘Öğretmenler eğitim almaya uzak’ söylemlerine inanmıyorum. Kesinlikle böyle değil. Biz öğretmenlerimizi istediği dalda, istediği eğitimciyle buluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz sağ olsunlar hafta sonu demiyorlar, akşam demiyorlar eğitim kurslarına zamanını ayırıyorlar” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLER EĞİTİMLERDEN MEMNUN

Sertifikalarını alan öğretmenler ise, “Bizim açımızdan çok faydalı bir eğitim oldu. Özellikle hem öğrencilerimiz hem de mesleki gelişimimize bu eğitimler katkı sağlayacak. Her etkinliği severek, içimizden gelerek yaptığımızı düşünüyoruz. Emeği geçenlere minnettarız” sözlerini aktardı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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