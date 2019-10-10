Başkentli turizmcilerden Tanzanya'ya tur müjdesi

TURSAD Başkanı Engin Şahin, Kasım ayı sonunda Ankara’dan 25 acente ve yatırımcılarla birlikte Tanzanya’ya gideceklerini, bölgeyi inceleyip oraya tur başlatacaklarının müjdesini verdi.

Turizmci ve Seyahat Acenteleri Derneği (TURSAD) Çankaya’da bir otelde kuruluşunun 1’inci yılını kutladı. Programda gazetemize özel açıklamalarda bulunan Dernek Genel Başkanı Cevat Engin Şahin , Kasım ayında Başkentli turizmcilerle Tanzanya ’ya gideceklerinin müjdesini verdi. Şahin, “Kasım ayı sonunda Ankara’dan 25 acente ile birlikte Tanzanya’ya gideceğiz. Tüm alt yapı çalışmaları tamamlandı. Oranın turizm potansiyelini inceleyeceğiz ve kısa zamanda oraya tur başlatacağız” dedi.

1’İNCİ YILINI KUTLADILAR

Şahin, “Bir yıl önce Ankara’da acente sahibi bir grup arkadaşımızla beraber derneğimizi kurduk. Bir yıldır faaliyetteyiz. Ekiple büyük bir sinerji yakaladık. Ankara merkezli olmamıza rağmen, birçok farklı ilde de üyelerimiz bulunmaktadır. Sadece üyelerimize değil üye olmayanlara da hizmet etme politikasını benimsedik. Yaptığımız faaliyetlerde sadece üyelerimize değil Ankara’daki tüm acenteleri davet ettik” dedi.

FAALİYETLER TURİZMİ CANLANDIRIYOR

Şahin, yapılan faaliyet ve projelerin şehirlerde turizmi canlandırdığına dikkat çekerek şu örneği verdi, “Yaklaşık 3,5 yıl önce Kars Valiliği’nin daveti ile birlikte Kars’a bir info gezisi yaptık. 30 acente gittik ve bugün Kars turizminin geldiği noktayı görüyorsunuz. Burada bizimde yaktığımız meşale kesinlikle etkili oldu. Burada önemli bir nokta var. Bölgedeki turizm paydaşları çok ciddi destek oldular. Hem valilik, hem belediye başkanı, hem il kültür müdürlüğü hem de oradaki acenteler ve diğer paydaşlar büyük destek oldular. Bunun sonucunda da olumlu dönüşler oldu” ifadelerini kullandı.

TUR MÜJDESİ

Şahin, “Ankara’dan 25 acenteyi Tanzanya’ya götüreceğiz. Bunun bütün alt yapı çalışması bitti. Büyükelçilik bize Kasım sonu gibi bir tarih verdi. Ankara’dan 25 acente, basın mensupları ve yatırımcılarla beraber oraya gidip turizm potansiyelini inceleyeceğiz ve oraya da tur başlatacağız. 1,5 yıldır Tanzanya Büyükelçiliği ile görüşüyoruz. Onlar kendilerini bize anlattılar, biz kendimizi onlara anlattık. Bölgenin değerlerini gösterdiler, sunumlar yaptılar. Oradan insanlar geldiler bölgeleri anlattılar. Bu uzun bir süreçti. Biz bu turizm potansiyelini gördük. Gözümüzle görmek adına da Kasım sonunda gidiyoruz” diye sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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