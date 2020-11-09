Başkentliler açık alanlara akın etti

Koronavirüse karşı mevsimin son sıcak günlerini açık alanda geçirmek isteyen Başkentliler park bahçe ve mesire alanlarına akın etti. Eymir Gölü’nde yürüyüş yolları tamamen doldu, girişte uzun araç kuyrukları oluştu.

Koronavirüs nedeniyle vatandaşların açık alanları tercih etmesi park, bahçe ve mesire alanlarında yoğun bir hafta sonuna neden oluyor. Özellikle Başkent’in doğal güzelliklerinden biri olan Eymir Gölü’nün girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar göl kenarında yürüyüş yaptı, kitap okudu ve çay kahve içti. Çocuklar ise hayvanlarla oynadı, bisiklete bindi. Gazetemize konuşan vatandaşlar, “Güzel havayı fırsata çevirmek istedik. Kapalı alanlar riskli ancak mesire alanları da çok kalabalık hale gelmiş” dedi. Öte yandan park içerisinde gezen bisikletli polisler ise devamlı olarak denetimlerini sürdürdü sosyal mesafe ve maske kuralına uymayanları uyardı.

AÇIK ALANLARDA RİSK AZ

Kasım ayının güneşli günlerini fırsata çevirmek isteyen vatandaşlar Eymir Gölü’nde yoğun kalabalık oluşturdu. Gazetemize konuşan vatandaşlardan Hakan Toker (32), “Koronavirüs nedeniyle kalabalık alanlara girmeye çekiniyoruz. Hafta için iş yeri ve evde zaman geçiriyoruz. Bugün güneşli Pazar gününü görünce fırsata çevirmek istedik. Açık alanlarda hastalık tehlikesi düştüğü için Eymir Gölü’nü tercih ettik. Ancak burada da zaman zaman yürümekte güçlük çekiyoruz. Çok büyük bir kalabalık var. Aracımıza zor park yeri bulduk. Biz Balgat’ta oturuyoruz. Şehrimizde böyle açık alanların artırılması lazım” dedi.

WC’LER YETERSİZ

Hafta sonunu açık alanda geçirmek isteyen bir başka vatandaş ise Eymir Gölü’nde yol asfaltına ve WC sorunu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Çocuklarla beraber eldik. Göl kenarlarında yürüyüş yollarında gayet güzel keyifli zaman geçirdik. Fakat WC’ler yetersiz. Olanlar da çok yoğun ve kirli. Bu sorunlar düzeltilirse vatandaşlar daha çok gelebilir. Çünkü yetişkinler kendini koruyor belki ama çocuklar WC’de büyüklere göre daha dikkatsizler. Oran bölgesinde göle inişteki asfaltta çok kötü durumda. Bu yolunda tekrar asfaltlanması ve bakıma uğraması gerekiyor.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA