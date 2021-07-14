Başkentliler Etimesgut'ta serinliyor

Tatile gidemeyen Başkentliler, Etimesgut Belediyesi'nin yarı olimpik 5 kapalı yüzme havuzunda serinliyor.

Devlet Bahçeli Tesisleri, Göktürk Aile Yaşam Merkezi, Aile Elvan Aile Yaşam Merkezi, Güzelkent Aile Yaşa Merkezi ile İstasyon Mahallesi'ndeki Merkez kapalı yüzme havuzu sıcaktan bunalan vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Tesislere üye olan veya günü birlik kullanmak isteyen vatandaşlar soluğu belediyenin tesislerinde alıyor.

Pandemi tedbirleri kapsamında hizmet veren havuzlarda temizliğe büyük önem veriliyor. Modern soyunma odaları ve duş alanlarıyla dikkat çeken havuzlarda boğulmalara karşı profesyonel can kurtaranlar hizmet veriyor.

Pandemi öncesi binlerce kişinin yüzme öğrendiği belediyenin havuzlarında 7 Ağustos tarihi itibariyle kurslar yeniden başlıyor. Profesyonel yüzme eğitmenleri eşliğinde çocuk ve yetişkinler için yüzme kursları düzenlenecek. Havuz seansları ve yüzme kursları için detaylı bilgi www.etimesgut.bel.tr adresinden öğrenilebiliyor.