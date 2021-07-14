  • BIST 1.367,250
  • Altın 504,36
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,1250
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
»

Başkentliler Etimesgut'ta serinliyor

Tatile gidemeyen Başkentliler, Etimesgut Belediyesi'nin yarı olimpik 5 kapalı yüzme havuzunda serinliyor.
Başkentliler Etimesgut'ta serinliyor

Devlet Bahçeli Tesisleri, Göktürk Aile Yaşam Merkezi, Aile Elvan Aile Yaşam Merkezi, Güzelkent Aile Yaşa Merkezi ile İstasyon Mahallesi'ndeki Merkez kapalı yüzme havuzu sıcaktan bunalan vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Tesislere üye olan veya günü birlik kullanmak isteyen vatandaşlar soluğu belediyenin tesislerinde alıyor.

thumbnail.jpg

Pandemi tedbirleri kapsamında hizmet veren havuzlarda temizliğe büyük önem veriliyor. Modern soyunma odaları ve duş alanlarıyla dikkat çeken havuzlarda boğulmalara karşı profesyonel can kurtaranlar hizmet veriyor.

Pandemi öncesi binlerce kişinin yüzme öğrendiği belediyenin havuzlarında 7 Ağustos tarihi itibariyle kurslar yeniden başlıyor. Profesyonel yüzme eğitmenleri eşliğinde çocuk ve yetişkinler için yüzme kursları düzenlenecek. Havuz seansları ve yüzme kursları için detaylı bilgi www.etimesgut.bel.tr adresinden öğrenilebiliyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yavru leylek kurtarıldı15 Temmuz 2021 Perşembe 01:30
  • Kurban hazırlıkları tamamlandı15 Temmuz 2021 Perşembe 01:15
  • Tercih desteğine yoğun ilgi15 Temmuz 2021 Perşembe 01:00
  • Gençlerle buluştu15 Temmuz 2021 Perşembe 00:30
  • Altındağ cıvıl cıvıl15 Temmuz 2021 Perşembe 00:15
  • Çocukların yeni eğlencesi14 Temmuz 2021 Çarşamba 08:00
  • Personele ikramiye14 Temmuz 2021 Çarşamba 04:15
  • Pursaklar’a millet bahçesi müjdesi14 Temmuz 2021 Çarşamba 04:15
  • Örnek girişimciye ziyaret14 Temmuz 2021 Çarşamba 04:00
  • Srebrenista şehitleri Mamak’ta anıldı14 Temmuz 2021 Çarşamba 03:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti