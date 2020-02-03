Başkentliler Eymir'de kış ortasında güneş keyfi yaptı

Başkentliler karlı ve soğuk havaların ardından hafta sonu yüzünü gösteren güneşin tadını Eymir’de çıkardı. Yetişkinler yürüyüş yaparken çocukların eğlencesi göldeki kuşları beslemek oldu.

Kış ayının ortasında Pazar günü kendini gösteren güneşi Başkentliler yeşil alanlarda karşıladı. Özellikle ortamıyla sık tercih edilen Eymir Gölü’nde vatandaşlar bisiklet sürdü göl kenarında çay kahve içerek keyifli dakikalar geçirdi. Çocukların ise en büyük eğlencesi gölde bulunan kaz, ördek ve diğer kuşları beslemek oldu. Gün batımının yaklaşmasıyla hava tekrar soğurken vatandaşlar akşama doğru gölden ayrıldı.

TEMİZ HAVA İYİ GELİYOR

Pazar günlerini yeşil alanda geçiren duygu düşüncelerini gazetemizle paylaşan vatandaşlar, “Havalar çok soğuktu günlerdir evde zaman geçirmek zorunda kalıyorduk. Çocuklar da biz de sıkıldık. AVM’ye gidiyoruz oralarda gürültü, ışık insanı daha çok yoruyor. Bugün kahvaltıdan sonra havanın güneşli olduğunu görünce soluğu burada aldık. Çok güzel geçiyor. Göl kenarında çay içtik, temiz hava aldık. Her insanın buna ihtiyacı var” ifadelerine yer verdi.

Emrah Özcan //İLKSAYFA

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