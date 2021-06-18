Başkentliler müziğe kavuştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde zor günler geçiren ve işini kaybeden müzisyenlere yönelik yeni bir desteği daha hayata geçirdi.

Normalleşme süreci ve yaz aylarının başlamasıyla birlikte Başkent’in park ve rekreasyon alanları ile metro istasyonlarını müzisyenlere açan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kurulan “Mutluluk Sahneleri”nde verilen konserlerle de Başkentlileri buluşturdu.

Pandemi sürecinde hem iş yerini kapatan esnaf hem de işini kaybeden çeşitli meslek gruplarına destek olan Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte zor günler geçiren müzisyenleri de unutmadı.

Ekonomik yönden Başkentli müzisyenlere destek olmak amacıyla “Her Park Bir Mutluluk Sahnesi” adıyla yeni bir destek programını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 16 Haziran 2021 tarihinden itibaren park ve rekreasyon alanları ile metro istasyonlarının kapılarını müzisyenlere açtı.

“BAŞKENT SANATSIZ KALMAYACAK”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Başkentimizi Mutluluk Sahneleri ile dolduruyoruz. İlk hafta 7 park ve 68 sanatçı ile başlayıp devamında artıracağımız haftalık mutluluk programlarımıza başlıyoruz. Sahneler bestesiz, müzisyenlerimiz desteksiz, Ankara sanatsız kalmayacak” sözleriyle destek paketini açıkladığı müzisyenler haftanın 6 günü müziklerini icra etme imkanı buldu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Mutluluk Sahneleri”, hem müzisyenleri hem de Başkentlileri yeniden buluşturdu. Günlük 2 parkta 4 farklı grubun sahne alabildiği uygulamaya metro istasyonları da dahil edildi.



KİŞİ BAŞI 500 TL DESTEK

Konser programları “http://www.ankara.bel.tr/etkinlikler/parklarda-mutluluk-sahneleri” linki üzerinden paylaşılırken, Büyükşehir Belediyesi eylül ayına kadar sürmesi planlanan Mutluluk Sahneleri’nde konser vermek isteyen Başkentli müzisyenlere kişi başı 500 TL ödeme yaparak destek sağlamayı amaçlıyor.

Mutluluk Sahneleri’nde çalmak isteyen müzisyenler, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının “(0312)507 24 37” numaralı telefonunu arayarak başvuru yapabiliyor.

MÜZİK ZİYAFETİNE BAŞKENTLİLERDEN TAM NOT

Uzun bir aradan sonra konser dinlemenin keyfine varan Başkentliler ise Ankara Metrosu başta olmak üzere Gençlik Parkı ve Kuğulu Park’ta şarkılar söyleyip gönüllerince eğlendiler.

Konserleri özleyen vatandaşlar kadar müzisyenler de Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Anıl Atak: “Pandemi başladığından bu yana yaklaşık 1,5 senedir hiçbir mekanda sahne alamıyoruz. En çok etkilenen sektör biz olduk. Sahneden uzak kalınca kendimizi gerçekten kötü hissettik. Uzun bir aranın ardından bize yeniden sahneye çıkma fırsatı veren ve sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Berker Saraç: “13 senedir Ankara’da müzisyenlik yapıyorum. Covid’den sonra zor bir döneme girdik ama Büyükşehir Belediyesi bize yeniden sahneye çıkma fırsatı verdi.”

-Çağrı Boyacı: “Ankara Büyükşehir Belediyesi hem sanatçıya hem de sanata hasret kalmış bizlere böyle bir hizmeti sunduğu için gerçekten çok mutluyum. Müzisyen arkadaşların ekonomik anlamda zor