  • BIST 1.402
  • Altın 468,195
  • Dolar 8,2240
  • Euro 9,9640
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 18 °C
»

Başkentliler yasak öncesi soluğu bahçe evlerinde aldılar

Tam kapanma dönemini dört duvar arasında değil virüsten uzak şekilde toprakla uğraşarak değerlendirmek isteyen Başkentliler, yasak öncesi soluğu tellerle çevrili olan bağ evi veya hobi bahçelerinde aldı.
Başkentliler yasak öncesi soluğu bahçe evlerinde aldılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük sokağa çıkma yasağında virüsten uzak şekilde doğada kafa dinlemek ve evde dört duvar arasına sıkışmayıp toprakla haşır neşir olmak isteyen Başkentli vatandaşlar, kapanma öncesi bağ evleri ile hobi bahçelerinin yolunu tuttu. Yasak boyunca kendilerine yetecek erzağı temin eden vatandaşlar, tam kapanmayı en iyi şekilde değerlendirebilmek için soluğu kırsal alanlardaki arazilerinde aldı. Bağevi veya hobi bahçelerinde tam kapanma dönemini geçirecek vatandaşlar, tellerle çevrili arazilerinde sebze fidesi ekimi yaparak bu yasakları en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.

bahce2.jpg"DÖRT DUVAR ARASINA SIKIŞMAYACAĞIZ"
Tam kapanma dönemini Çubuk'taki bahçesinde geçirecek bir vatandaş, "Tellerle çevrili 500 metrekare küçük bir bahçemiz var. 17 günlük sokağa çıkma yasağını burada geçireceğiz. Yasak boyunca kendimize yetecek tüm hazırlığımızı yaptık. Yasakta dört duvar arasına sıkışmayıp burada bir nebze olsun rahat hareket edeceğiz hem de toprakla olan işlerimizi de halledeceğiz. Sebze fidesi aldık onları bu süreçte dikmeyi planlıyoruz. Çocuklarımız için de toprakla oynamak iyi gelecek. Normalde apartmanda oturuyoruz, evde olsalar canları çok sıkılacaktı ve 'haydi aşağı inelim' diyeceklerdi" dedi.

"EN FAZLA ÇOCUKLAR SEVİNİYOR"
17 günlük sokağa çıkma yasağını kendine ait tellerle çevrili bahçesinde geçirecek başka bir vatandaş ise , "Hafta sonu yasaklarında da geliyoruz, çocuklu aileler için sokağa çıkma yasaklarında çok iyi oluyor. Telle çevrili alanda olduğumuz için çocuklar dışarı çıkamıyor. Bahçede olduğumuz için kimseyle temasta da bulunmuyoruz. 17 günlük tam kapanma dönemini değerlendirmek için yine bahçemize geldik. Evde olsaydık çocuklar sıkıntıdan patlar, bizi bunaltırdı. Burası çok iyi oluyor, toprakla dilediklerince oynuyorlar, gözümüzün önünde oynadıkları için de kaybolma tehlikeleri yok. Biz de yasağı en iyi şekilde değerlendirip toprağı işleyeceğiz. Bahçede bazı işlerimiz var bu zaman zarfında onları halledeceğiz" ifadelerini kullandı.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?29 Nisan 2021 Perşembe 09:00
  • Otizm Vakfı Eğitim Tesisleri, kapılarını İlksayfa'ya açtı29 Nisan 2021 Perşembe 05:05
  • Altay Kartalı Osman Batur Han29 Nisan 2021 Perşembe 04:04
  • Yüklü miktarda 'mdf' arz edilmeye başlandı29 Nisan 2021 Perşembe 03:03
  • Denetimi Olmayan Yasak29 Nisan 2021 Perşembe 02:02
  • Tam kapanmada kimler muaf29 Nisan 2021 Perşembe 00:05
  • Tam kapanmada kepenk kapatacak esnaftan "borçlar ertelensin hibe veya kredi verilsin" çağrısı!28 Nisan 2021 Çarşamba 05:05
  • Yalanlarınız gerçeği değiştirmez28 Nisan 2021 Çarşamba 04:04
  • ASTP Başkanı Mustafa Kır Joe Biden’ın 'sözde' soykırım açıklamasıyla ilgili konuştu28 Nisan 2021 Çarşamba 03:03
  • Yardımlaşma Mağfiret Ayı28 Nisan 2021 Çarşamba 02:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti