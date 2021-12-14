Başkentlilerden Yeni Otobüslere Tam Not

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkent’te kazandırılan ve teslimatı alınan 85 yeni EGO otobüsü ilk seferine başladı.

'Ankara’ya Merhaba’ diyerek yola çıkan ileri teknolojiye sahip otobüslere Başkentliler tam not verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıllardır sabırsızlıkla beklenen yeni otobüsleri Başkent’e kazandırdı.

İlk teslimatın ardından 85 yeni EGO otobüsü ‘Ankara’ya Merhaba’ diyerek seferlerine başlarken, Başkentlilerden de tam not aldı.

BAŞKENT YOLLARI KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Konforlu ve güvenli bir toplum ulaşım hedefi için araç filosunu yenileyen EGO Genel Müdürlüğü, alımı yapılan 377 otobüsün 19’unu daha önce teslim alırken, 85 yeni otobüsü daha filosuna ekledi.

EGO 3. Bölge Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen lansman törenin ardından sefere çıkan, ileri teknolojiye sahip, Hitit Güneşi amblemli ve kırmızı-beyaz körüklü otobüslere ilk kez binen Başkentliler otobüs bekleme sürelerinin azaldığını belirterek, beğenilerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Hasan Sezer: “İlk defa bindim bu otobüse çok beğendim. Rengine ve içine hayran kaldım.”

-Sinan Mutlu: “Çok rahat ve diğer araçlara göre daha geniş ve sessiz. Dikkat çekici ve iç açıcı olmuş.”

-Esma Buğdaycı: “Bindiğim hattaki EGO aracını çok bekliyordum ve sıkıntı yaşıyordum ama bugün çok az bekledim. Hiçbirimiz yoğunluktan dolayı binemiyorduk. Aracın içini ve dış görünüşünü de çok beğendim.”

-Muzaffer Kuzey: ”Başkanımızın eline ve emeğine sağlık. Özellikle bu yeni otobüsleri hizmete verdiği için çok memnunum. Yapmış olduğu uygulama tüm Ankaralıların menfaatine dokunacak bir uygulama. Rengi, Türk Bayrağı rengi bundan daha onurlu ve gururlu bir durum olamaz.”

-Hüseyin Aslı: “Hizmetin kötüsü olmaz. Yeni EGO otobüslerini beğendim. Önceden buraya 45 dakikada bir geliyordu. Şimdi peş peşe geliyor. Çok memnununuz.”

-Ceren Ekinci: ”Bugün okuldan çıkınca daha az bekledim aracı normalde daha fazla bekliyordum. Aracın içini dışını da çok beğendim.”

Vatandaşların yeni EGO otobüslerini çok beğendiğini ve hayırlı olsun dileklerini ilettiklerini belirten EGO otobüs şoförü Nurettin Gürkanteber de, “4. Bölgede görev yapıyorum. Vatandaşlarımızın tepkisi gayet güzel. Hayırlı olsun dileklerinde bulunarak belediye başkanımıza teşekkür ediyorlar” dedi.

Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı sonunda 355’i yeni otobüs ve 22’si dönüştürülmüş elektrikli otobüs olmak üzere 377 yeni otobüsü Ankaralıların hizmetine sunacak.