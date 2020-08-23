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Başkentlilere tatlı süpriz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, BELKO Vitamin Büfelerinde dondurma satışına başladı. Yaz aylarının vazgeçilmezi ve serinleten tatlısı dondurma Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle satışa sunuldu.
Başkentlilere tatlı süpriz

Ankara Büyükşehir Belediyesinin tatlı sürprizi Başkentlileri sevindirdi. C vitamini deposu taze meyve sularının satışının yapıldığı BELKO Vitamin Büfeleri ürün yelpazesini genişleterek yaz aylarının vazgeçilmez tatlısı dondurmayı da raflarına taşıdı.   

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ÇEŞİT ÇEŞİT SERİN LEZZET
Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle hijyenik ortamda üretilen taze dondurmaya ilk günden yoğun ilgi gösteren Başkentliler, 18 çeşit farklı lezzette satılan dondurmalara tam not verdi.

Antep fıstıklı, muzlu ve karadutlu başta olmak üzere birbirinden lezzetli dondurmalar ilk olarak Kızılay büfesinde külah şeklinde satışa sunulurken, kısa süre içinde 3 farklı noktadaki Vitamin Büfesinde daha satılmaya başlanacak. 

El değmeden üretilen dondurmaların satışa sunulmadan önce gıda ve hijyen incelemelerinin yapıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi Gıda Yüksek Mühendisi Hande Özmen, “18 farklı çeşit dondurmamız, mevzuata uygun hijyenik koşullarda üretiliyor. Halkımız güvenle tadabilir ve tüketebilir” dedi.

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TATLI SÜRPRİZE YOĞUN İLGİ
Uygun fiyatıyla 7’den 70’e Başkentlilerin beğenisi kazanan dondurmaları ilk tadanlardan Yasin Çaylak, “Kokusu çok güzel geldi. Meyve sularını zaten tüketiyoruz. Hem uygun fiyatlı hem de taze olduğu için dondurmaları sık sık alacağız. Bu hizmet için teşekkür ediyorum” derken, Gizem Nur Olgunay, “Gerçekten harika. Yazın özellikle aradığımız bir şey. Meyve sularını severek içiyoruz. Dondurması da ekstra sürpriz oldu bizim için ve bol bol yiyeceğiz bundan sonra. Gerçekten hem ucuz hem de kaliteli, teşekkür ediyoruz” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. 

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Ailece dondurmalardan aldıklarını belirten Seyran Vurgun adlı bir başka vatandaş düşüncelerini, “Dondurma satışına memnun olduk. Ucuz ve sağlıklı olması çok önemli bizim için. Hem çocuklarımız hem de biz büyükler için güvendiğimiz bir yerden almış oluruz” diyerek paylaşırken, 10 yaşındaki Deniz Özkürkçü de “Tadı çok leziz. Beğendim” dedi.

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