Başkentlilerin en çok tükettiği sebze ve meyve

Toptancı Hali Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-12 Haziran 2019 tarihleri arasında Başkentliler kış aylarında en çok domates ve portakal tüketti.

DOMATES VE PORTAKAL İLK SIRADA

Son 6 aylık süre içinde en çok tüketilen meyve sıralamasında birinciliği 33 bin ton 206 kilogram ile portakal alırken, en çok tüketilen sebzelerin başında ise yaklaşık 42 bin ton 819 kilogram ile domates, 27 bin ton ile de patates geldi. Her mevsim tezgahların gözdesi olan meyvelerden elma Başkent’te 21 bin ton tüketildi. Elmayı, 13 bin tonla muz, 12 bin tonla mandalina, 5 bin tonla armut, 3 bin tonla nar, 2 bin tonla ayva, bin tonla da kivi takip etti.

SEBZELERDE PATATES TÜKETİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Sofraların vazgeçilmezi olan domatesten sonra Başkentlilerin en çok tükettiği sebze yaklaşık 27 bin ton 257 kilogram ile patates oldu. Patatesi 20 bin ton ile salatalık izledi. Ankara Toptancı Hali verilere göre tüketiminde en çok artış yaşanan sebzeler sıralamasında;

-13 bin ton havuç,

-13 bin ton limon,

-11 bin ton sivri biber,

-8 bin ton patlıcan,

-6 bin tonu aşkın kabak ve karnabahar,

-5,5 bin ton turp

-3,5 bin ton pırasa yer aldı.

YAZ MEYVELERİNİN LİDERİ KARPUZ

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte Başkentlilerin karpuz tüketiminde de artış yaşanmaya başladı. Son 6 ayda karpuz tüketimi Ankara’da yaklaşık 33,5 tona ulaşırken, karpuzu; çilek, kiraz, erik gibi yaz aylarının en çok tercih edilen meyveleri yakından izledi.



BAŞKENTLİLER KIVIRCIK VE ISPANAĞI DA SEVİYOR

Başkentliler, Ocak ayı itibariyle çiğ yenen sebzelerden yeşillikleri de sofralarından eksik etmezken, 18 milyon adetle en çok kıvırcık tüketildi. Yemekleri yapılan sebzelerden ıspanak 7 bin ton kilogramla en çok tüketilen sebzelerden biri oldu.

1 Ocak-12 Haziran tarihleri arasında tüketilen yeşillikler:



Kıvırcık : 18 milyon adet

Maydanoz : 15 milyon 482 bin bağ

Roka : 6 milyon 604 bin bağ

Iceberg : 6 milyon 783 bin adet

Tere : 5 milyon 943 bin bağ

Dereotu : 5 milyon 929 bin bağ

Nane : 2 milyon 883 bin bağ

Yeşil Soğan: 2 milyon 872 bin kilogram

Semizotu :2 milyon 848 bin kilogram

Marul :1 milyon 882 bin adet

Kuzukulağı :1 milyon 656 bin kilogram