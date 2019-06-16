  • BIST 90.787
  • Altın 255,227
  • Dolar 5,8790
  • Euro 6,5887
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 16 °C
»

Başkentlilerin en çok tükettiği sebze ve meyve

Toptancı Hali Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-12 Haziran 2019 tarihleri arasında Başkentliler kış aylarında en çok domates ve portakal tüketti.
Başkentlilerin en çok tükettiği sebze ve meyve

DOMATES VE PORTAKAL İLK SIRADA   

Son 6 aylık süre içinde en çok tüketilen meyve sıralamasında birinciliği 33 bin ton 206 kilogram ile portakal alırken, en çok tüketilen sebzelerin başında ise yaklaşık 42 bin ton 819 kilogram ile domates, 27 bin ton ile de patates geldi. Her mevsim tezgahların gözdesi olan meyvelerden elma Başkent’te 21 bin ton tüketildi. Elmayı, 13 bin tonla muz, 12 bin tonla mandalina, 5 bin tonla armut, 3 bin tonla nar, 2 bin tonla ayva, bin tonla da kivi takip etti.

mah_6318-001.jpg

SEBZELERDE PATATES TÜKETİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Sofraların vazgeçilmezi olan domatesten sonra Başkentlilerin en çok tükettiği sebze yaklaşık 27 bin ton 257 kilogram ile patates oldu. Patatesi 20 bin ton ile salatalık izledi. Ankara Toptancı Hali verilere göre tüketiminde en çok artış yaşanan sebzeler sıralamasında;
-13 bin ton havuç,
-13 bin ton limon,
-11 bin ton sivri biber,
-8 bin ton patlıcan,
-6 bin tonu aşkın kabak ve karnabahar,
-5,5 bin ton turp
-3,5 bin ton pırasa yer aldı. 

mah_6349.jpg

YAZ MEYVELERİNİN LİDERİ KARPUZ

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte Başkentlilerin karpuz tüketiminde de artış yaşanmaya başladı. Son 6 ayda karpuz tüketimi Ankara’da yaklaşık 33,5 tona ulaşırken, karpuzu; çilek, kiraz, erik gibi yaz aylarının en çok tercih edilen meyveleri yakından izledi. 
        
BAŞKENTLİLER KIVIRCIK VE ISPANAĞI DA SEVİYOR

Başkentliler, Ocak ayı itibariyle çiğ yenen sebzelerden yeşillikleri de sofralarından eksik etmezken, 18 milyon adetle en çok kıvırcık tüketildi. Yemekleri yapılan sebzelerden ıspanak 7 bin ton kilogramla en çok tüketilen sebzelerden biri oldu.       
        1 Ocak-12 Haziran tarihleri arasında tüketilen yeşillikler: 
 
         Kıvırcık       : 18 milyon adet
         Maydanoz   : 15 milyon 482 bin bağ
         Roka            : 6 milyon 604  bin bağ
         Iceberg        : 6 milyon 783 bin adet
         Tere             : 5 milyon 943 bin bağ
         Dereotu       : 5 milyon 929 bin bağ
         Nane            : 2 milyon 883  bin bağ
         Yeşil Soğan: 2 milyon 872 bin kilogram
         Semizotu     :2 milyon 848 bin kilogram
         Marul            :1 milyon 882 bin adet
         Kuzukulağı  :1 milyon 656 bin kilogram

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenimahalle'de yaz okulları başlıyor17 Haziran 2019 Pazartesi 00:58
  • Ankara'daki öğrenci evlerinin su faturalarına yüzde 50 indirim17 Haziran 2019 Pazartesi 00:52
  • Mamak Mobil Anaokulunda mezuniyet17 Haziran 2019 Pazartesi 00:52
  • Altındağ'da anne ve kızları sergisi 17 Haziran 2019 Pazartesi 00:49
  • Yetim çocuklar Keçiören’i gezecek 17 Haziran 2019 Pazartesi 00:47
  • Mogan ve Eymir Gllerini birleştiren kanal ile Sukesen Kanalı temizleniyor.17 Haziran 2019 Pazartesi 00:43
  • 16 Haziran 2019 Ankara Baraj Doluluk Oranları - ASKİ16 Haziran 2019 Pazar 08:28
  • 16 Haziran 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - Başkent EDAŞ16 Haziran 2019 Pazar 08:27
  • 16 Haziran 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ16 Haziran 2019 Pazar 08:26
  • Çubuk'ta Turşu Festivali hazırlıkları sürüyor15 Haziran 2019 Cumartesi 00:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti