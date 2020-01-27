Hafta sonları kar ve doğa keyfini çıkarmak isteyen Başkentlilerin ilk adresi Ilgaz Dağı oluyor. Günübirlik turlarla her hafta sonu ortalama 1500-2000 kişi Başkent'ten Ilgaz'a gidiyor.

Hafta sonu kar görmek isteyen Başkentlilerin ilk adresi Çankırı Ilgaz Dağı oluyor. Ankara’ya yaklaşık 250 km mesafede bulunan Ilgaz Dağı Yıldıztepe Kayak Merkezine Başkentliler genellikle günübirlik turlar aracılığıyla gidiyor. Dağ havası alarak kar keyfini çıkarmak ve şehrin kargaşasından kurtulup stres atmak isteyenler, kayak merkezinde doyasıya zaman geçiriyor.

Gazetemize Ilgaz turu ile ilgili bilgi veren Selenay Turizm yetkilisi Hulusi Tipi, “15 Aralık’tan başlayarak 15 Mart’a kadar haftalık ortalama 1500-2000 kişi Ilgaz’a gidiyor. Kayak için gidenler de var, hafta sonu dağ havası alıp doğayla iç içe olmak isteyenler de” dedi. Öte yandan Tipi bir uyarıda bulunarak, “Bu tür gezilere kesinlikle yasal acentelerle gidin. Olası aksiliklerde mağdur olmayın” uyarısında bulundu.

GÜNÜBİRLİK TURLARDA ILGAZ BİRİNCİ SIRADA

Başkentlilerin günübirlik kültür turlarında kış aylarında en çok Ilgaz Dağı’nın tercih edildiğini belirten Tipi, “Kendi acentemiz başta olmak üzere hafta sonları ortalama en az 45 kişi Ilgaz’a götürüyoruz. Bizim gibi bu işi yapan 50’den fazla acente olduğunu düşünürsek ortalama haftada 2 bin kişi turlara katılıyor. Tabi bu aylık ve sezonluk düşünüldüğünde çok daha fazla sayılara tekabül ediyor. Ilgaz’ın en çok tercih sebebi teleferik olması ve kayak merkezinde vatandaşların istediği gibi zaman geçirebilmesi diyebiliriz. Kızak kiralama, serbest şekilde zaman geçirme, mangal yakma ziyaretçilerin en çok sevdiği aktiviteler. Kayak takımı olanlar pistte kayaklarını yapabiliyorlar. Günübirlik turların yanı sıra konaklamalı kış turlarında Kayseri Erciyes ve Bursa Uludağ en çok tercih ediliyor” diye konuştu.

TURLARDA YASAL ACENTELERİ TERCİH EDİN

‘’Karşınızda yasal acente olmayanlara güvenmeyin’’ diyen turizmci Tipi şu uyarılara da yer verdi:

“Özellikle sosyal medyada vatandaşların karşısına sürekli buna benzer turlar çıkıyor. Hatta bu turu düzenleyenler çok cüzi miktarlara bunları yapabildiklerini ifade ediyor. Bizim uyarımız kesinlikle bunlara kanmamanız. Özellikle kış tatillerinde güvenlik çok önemlidir. Allah korusun bir kaza ile karşılaştığınızda ya da bir aksilik yaşadığınızda kurumsal bir firma ile muhatap olabilir, hakkınızı arayabilirsiniz. Aksi takdirde böyle kişileri tercih ederseniz ortada kalırsınız.”

75 LİRADAN 150'YE KADAR VAR

Fiyat hakkında bilgi veren Tipi, "Günübirlik Ilgaz Dağı turlarının fiyatı 75 liradan başlar 150 liraya kadar değişir. Fakat 70-80 liraya gidilen turlar sadece ulaşım ücretidir. Yemek, ikram bunlar çok bulunmaz. Şu an Ankara'da en pahalı turu acente olarak biz düzenliyoruz. Kişi başı 150 TL. Grup indirimlerimiz oluyor. Sabah kahvaltıda sandviç, öğlen yemeği, akşam çorba ve ulaşım ücreti dahil. Misafirlerimizin kayak merkezinde özel teleferik, kızak kiralama gibi harcamaları kendilerine ait” diye konuştu.

YAZIN YERLİ KIŞIN YABANCI TURİST

Kayak merkezine yakın Akbak Otel ve Dinlenme tesisleri yetkilisi Fahrettin Sağlam ise, “Kış aylarında özellikle yarı tatilde kalabalık en üst seviyeye çıkıyor. Kayak merkezi için günübirlik turlar ve konaklamalı misafirlerimiz oluyor. Konaklamalı müşterilerimizi servislerle kayak merkezine taşıyoruz. Bu sene kar az yağdı. Normalde bu mevsimde buraların tamamen karla kaplı olması gerekirdi. Yaz aylarında ise doğa yürüyüşü için gelen Arap turistler çoğunlukta oluyor. Tatil aylarında yoğun bir sezon geçiriyoruz. Her mevsim kendi içerisinde ayrı güzel ve bereketli diyebiliriz. Ilgazımıza gelen her misafirimizin başımızın üstünde yeri vardır. Ilgaz Dağı’na geldiğinizde Çankırımızın meşhur tuzuyla inşa edilmiş tuz odalarına da uğrayabilirsiniz” diye konuştu.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com