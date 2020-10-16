Seymenler Elmadağ'da bir araya geldiği buluşmada konuşan Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, 'Ankaralılık ve Başkentlilik bilincini geliştirmeliyiz." dedi.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan’ın öncülüğünde genel merkez yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanlarından oluşan geniş bir katılım tarafından Ankara Kulübü Elmadağ şube ziyareti gerçekleştirildi. Pandemi sürecine uygun olarak Seymenleri bir araya gelen ziyarette, Elmadağ Şube Başkanı Ömer Ağa Kurt'un bahçesinde hep beraber girişilen elma toplama işinin ardından, yemekler yendi, Seymen oyunları sergilendi, yudumlanan çaylar eşliğinde sohbetler edildi.



Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka ile birlikte Elmadağ Şube Başkanı Ömer Ağa Kurt'a, Ankara Kulübü adına Elmadağ'da kültürel değerlerin yaşatılmasına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, günün anısına minyatür Atatürk heykeli takdim etti

Özaslan, "Pandemi nedeniyle uzun süreden sonra bir araya gelmenin heyecan ve mutluluğunun paylaşıldığı buluşmada, bizleri Elmadağ'daki bahçesinde ağırlayan Ankara Kulübü Derneği Elmadağ Şube Başkanı Ömer Ağa Kurt ve şube yöneticilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz. Şube Başkanımız Ömer Ağa Kurt, çoğunlukta elma ağaçlarından oluşan çok güzel bir bahçe yapmış. Elma üreticiliği ile örnek bir girişime öncülük etmiş. Kendisine, doğaya-toprağa kattığı değerden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

ANKARALILARIN SESİ GÜR ÇIKMALI

Konuşmasının devamında; "Ankaramıza, tarihi mirasımıza sahip çıkarak, yaşatmaya, gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz." diyen Özaslan, şöyle devam etti: "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Seymenlik Geleneğini ve 27 Aralık Ruhunu Yaşatın' talimatıyla kurulan Ankara Kulübü Derneği, öncelikle Seymenlik geleneği ve Bacıerenlik başta olmak üzere Ankara’mızın geleneksel ve tarihi değerlerinin yaşatılması amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Ankara Kulübü gerçekten önemli ve büyük ve gittikçe güçlenen bir dernek. Bunu da hep birlikte, güç birliğiyle yaptık. Bundan sonra da böyle gidecek. Ankara, yerli nüfusunun baskın olduğu bir şehir. Ankaralılar olarak bu şehir bizim. En büyük sorumluluk da bize ait. Bu şehrin hakkını hukukunu savunmak öncelikle bizlerde olmalı ve bunun da en önemli temsilcisi Ankara'nın en önemli STK'larından biri olan Ankara Kulübü'nde olmak durumunda. Ankara Kulübü, Ankaralıları, bu şehirde yaşayan insanları bir araya getirmeli, Ankaralıların sesi gür çıkmalı. Sesimizin güçlü bir şekilde çıkması için güç birliği yapmalıyız. Çoğalmamız gerekiyor. 'Ankaralılık' ve 'Başkentlilik' bilincini geliştirmemiz, sorunlarımızı, taleplerimizi anlatmamız, bu şehirde yaşayanlar olarak isteyebilmemiz lazım. Ankara Kulübü hızla büyüyor. Şubeler çok önemli. İlçelerimiz arasında şubemiz olmayan bir kaç ilçe kaldı. Onları da hızla toparlayacağız, oralarda da adım atacağız. Ankara'da 25 ilçenin 25'nde de 27 Aralık 1919 ruhunu kalbinde hisseden tüm Ankaralılar arasındaki birlik ve dayanışmayı güçlendireceğiz. Bizim üzerimizdeki yük ağır, sorumluluğumuz ağır. Bugüne kadar birbirinden onurlu tablolarla, işlerle irademizi, çalışmalarımızı, ortaya koyduk. Şubelerimizin de sorumlulukları çok yüksek. Gurur duyduğumuz kültür ve geleneklerimizin yaşatılması için ilçelerimiz de öncü rol oynuyor ve bölgelerinde Ankara Kulübü'nün sancağını taşıyorlar. Ankara'mızda geleneklerimizi, göreneklerimizi başta Seymenlik geleneğini yaşatma ve sanatıyla, bilimiyle, ekonomisiyle, sosyal ve kültürel yaşamıyla çağdaş bir başkent olabilmesi yönünde çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."

Ankara Kulübü Derneği heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ve minyatür Atatürk heykeli için teşekkür eden Elmadağ Şube Başkanı Ömer Ağa Kurt da, Elmadağ'da tarihi ve kültürel mirasın yaşatılmasına yönelik son yıllarda önemli adımlar atıldığına dikkat çekerek, gelenek ve göreneklerin yaşatılıp gelecek kuşaklara aktarılmasını önemli bulduklarını ve en başta Seymenlik geleneği gibi değerleri yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

17 dönüm bahçesinde elma ve kiraz yetiştirdiğini ve çok güzel vakit geçirdiğini aktaran Kurt, "Elmadağ'ın yerlisiyim. Bahçemde 4 çeşit/bin 200 adet bodur elma ağacı, 300 adet de kiraz ağacı mevcut. Hobi amaçlı severek yapıyorum. Haliyle fazlasını piyasaya satarak değerlendiriyoruz. Damardan yerlisi olarak gurur duyduğum Elmadağ'da topraklarımızda organik elma ve kiraz yetiştiriciliği yapmak, burada vakit geçirmek benim için büyük bir mutluluk ve huzur kaynağı. Bizim buralara vefa borcumuz var, burada üreterek hem vefa borcumuzu ödüyoruz hem de bölgeye ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.