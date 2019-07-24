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Başkentray Özgüneş İstasyonu'nda onarım sürüyor

Geçtiğimiz ay yaşanan sel sonrası 1 buçuk aydır kapalı olan Başkentray Özgüneş durağında onarım çalışmaları halen devam ediyor. 
Başkentray Özgüneş İstasyonu'nda onarım sürüyor

Başkent’te geçtiğimiz ayın başında yaşanan sel felaketinin izleri halen sürüyor. Özellikle Etimesgut’ta can kaybına dahi neden olan sel sonrası pek çok ev ve iş yerini su başmış, yollar nehre dönmüştü. Su basan noktalardan biri de Başkentray’ın Özgüneş durağı alt geçidiydi. Yaşanan selden sonra yaklaşık 1 buçuk aydır kapalı olan Özgüneş İstasyonu’nda su çekme çalışmaları halen sürüyor. Edindiğimiz bilgilere göre çalışmaların en az 1 ay daha sürmesi bekleniyor. Vatandaşlar ise bir an önce tren duraklarının onarılarak tekrar hizmete girmesini istiyor. 

SU BOŞALTMA DEVAM EDİYOR

Cadde üzerinde bulunan TCDD Taşımacılık AŞ’ye ait Başkentray Özgüneş durağı alt geçidi de selden çokça etkilendi. Alt geçidin tamamen sular altında kalmasının ardından kullanıma kapanan durakta yaklaşık 1,5 aydır tren durmuyor. Yerinde incelediğimiz Özgüneş Durağında su temizleme çalışmaları halen devam ediyor. Edindiğimiz bilgilere göre sel sularının alt geçidin yakınından geçen yer altı sularıyla bağlantıya geçtiği ve bu suların alt geçide birikmesinin engellenmeye çalışıldığı yönünde. Ancak yine öğrendiğimiz bilgilere göre çalışmaların en az 1 ay hatta bu süreyi daha geçebileceği yönünde.

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VATANDAŞLAR BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ İSTİYOR

Özgüneş Durağının kapalı olmasından dolayı Başkentray Eryaman YHT durağından sonra bir durak atlayarak direk Etimesgut Durağında duruyor. Bölgede oturan vatandaşlar her zamankinden daha erken çıkarak sabah trenlerine yetişmeye çalışıyor. Bazı vatandaşlar ise ara ara açılmıştır umuduyla gelse de kapıdan geri dönüyor. Gazetemize yetkililerin bilgilendirme eksikliğinden yakınan vatandaşlar, “Durağın kapanmasından daha çok herhangi bir bilgiye ne internette ne de durağın önünde bir bilgilendirme yazısı olarak ulaşamıyoruz. 1 buçuk aydır bir önceki ya da sonraki durağı kullanarak ulaşımımızı sağlıyoruz. Bu sürenin daha fazla artmadan kısa sürede çalışmaların tamamlanarak durağın hizmete girmesini istiyoruz” diye konuştu. 

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SEL SULARI DOLMUŞTU

Haziran ayının başında Başkent’in özellikle batı ilçeleri olan Etimesgut ve Sincan’da şiddetli yağış sonrası sel felaketi gelmişti. Hatta Etimesgut’ta sel sonrası elektrik kaçağından kaynaklı olarak can kaybı yaşanmıştı. İstasyon Caddesi’nin üzerinde bulunan dükkan ve otoparklar adeta havuza dönmüş bölge tamamen sular altında kalmıştı.

Erkal Erdoğan/ HABERVAKTİM-

Gazeteilksayfa.com

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