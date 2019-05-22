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Başkentray uzuyor

Gazetemize konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan-Kayaş arasında ulaşımı sağlayan ve günde 500 binden fazla yolcuya hizmet veren Başkentray’ın, 18.5 kilometre daha uzatılacağının müjdesini verdi.  
Başkentray uzuyor

Gazetemize konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kayaş arasında ulaşımı sağlayan ve günde 500 binden fazla yolcuya hizmet veren Başkentray’ın, 18.5 kilometre daha uzatılacağının müjdesini verdi.  

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçede hayata geçirmeyi düşündükleri önemli projelerle ilgili gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki süreçte Sincan’ı güzel hizmetlerin beklediğini belirten Başkan Ercan, “Sincan Ankara’nın parlayan yıldızı. Gerek insan kaynağı gerekse de sahip olduğu coğrafyası oldukça zengin potansiyeller barındırmakta. Ankara’nın en hızlı büyüyen bölgesi, son 40 yılda 30 kat büyümüş bir şehirden bahsediyoruz” dedi. 

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“POTANSİYELİ BİR HAYLİ YÜKSEK” 

Sincan’ın içinde barındırdığı potansiyellerle ilgili bilgi veren Başkan Ercan, “Sincan’da ciddi bir sanayileşme var özellikle son 10-15 yıldır. Bugün itibari ile 6 tane sanayi bölgemiz var. Tarım bakımından da ciddi potansiyellerimiz var. Önümüzdeki süreçte jeotermalle ilgili de gelişmeler olabileceğini düşünüyorum; çünkü bu anlamda da potansiyeller tespit edilmeye başlandı. Genç nüfusun yoğun yaşadığı bir bölge, çok dinamik, hareketli ve enerjisi yüksek bir şehir” diye konuştu.  

ÇALIŞMALAR BAŞLADI 18.5 KİLOMETRE DAHA UZATILACAK 

Başkan Ercan, Sincan’a kazandırılacak ulaşım projeleriyle ilgili gazetemiz aracılığıyla önemli bir müjdeyi duyurdu. Başkentray’ın uzatılması için çalışmalara başlandığını açıklayan Başkan Ercan, “Sahip olduğumuz Başkentray eski adı ile banliyöyü uzatmakla ilgili çalışmalarımız vardı. Şu an şantiye kuruluyor, temeli atılacak önümüzdeki günlerde. Başkentray, 18.5 kilometre daha uzayacak. Güzergah Organize Sanayi- Yenikent- Akçaören köyü- Mülk köyü oradan ise Kazan Soda Fabrikası’na kadar devam edecek. Raylı sistemin uzatılması bizim için büyük bir kazanç” şeklinde konuştu. 

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İSTASYON CADDESİ’NDE SON DURUM NE?

İstasyon Caddesi’nin genişletilmesi çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Başkan Ercan, “Büyükşehir’in çalışması o. Son aşamasına gelindi. Kamulaştırma bitti. Bekleyecek bir şey kalmadı ihale ve para konusu problem olmazsa bir an önce başlanıp devam edecek bir iş” ifadelerini kullandı. 

İLK MİLLET BAHÇESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Belören, Temelli gölü çevresi ve Zir Vadisi olmak üzere Sincan’ın 3 bölgesinde millet bahçesi yapmayı planladıklarını aktaran Başkan Ercan, “Belören’i hazır hale getirdik, çalışmalarımız son hale geldi. Millet bahçesi projelerimize Belören ile başlayacağız. İlk millet bahçemiz orası olacak. Daha sonra Zir Vadisi ile ilgili çalışmamız var. Zir Vadisi zor bir alan, tarihi ve arkeolojik müthiş potansiyeller barındırıyor” dedi. 

YENİ BİR MEYDAN KAZANDIRILACAK

Toplumun her kesimini düşünerek güzel projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Ercan, ilçeye yeni bir meydan kazandıracaklarını da duyurdu. Ercan, yatırımlar devam ederken hızla büyüyen ilçenin estetik kaygılarını ve karakterini korumaya önem verdiklerinin altını çizdi. Ercan son olarak şunları söyledi: “Ankara’nın diğer metropol ilçelerinin hemen hepsi neredeyse doğal sınırlarına ulaşmış ya da ulaşmak üzereyken Sincan’ın önü çok çok açık. Çok daha da büyüyecek.” 

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OSMAN AKDOĞAN/HABERVAKTİM

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