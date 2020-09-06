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Başkent'te 100. yıla özel hazırlık

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ile bir araya geldi.
Başkent'te 100. yıla özel hazırlık

Yerli ve yabancı turistleri Başkent'e çekecek projelerin tanıtımı ve hayata geçirilmesi için harekete geçen Ankara Kent Konseyi, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek bu çalışmaları destekliyor.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Sakarya Meydan Muhaberesi'nin 100. yıl etkinlikleri başta olmak üzere; Haymana’nın tarihi, kültürel yapısının tanıtılması ve turizm olanaklarının artırılmasıyla ilgili olarak Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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Kurtuluş Savaşı içinde Sakarya Meydan Muhaberesi’nin ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Türk Milletinin Viyana önlerinden başlayan geri çekilmesinin durduğu ve karşı taarruza geçildiği Sakarya Meydan Muhaberesi’nin 100. yılı kapsamında özel bir etkinlik programı hazırlayacaklarını söyledi. 

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Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz” diyerek, tarihi emri verdiği yerin Haymana ilçesi olduğunu vurgulayan Kent Konseyi Başkanı Yılmaz; Polatlı ilçesiyle birlikte Haymana’da, 2021’de 100. yıla yakışır bir anma töreni yapılacağının müjdesini verdi.  

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Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde Gençlik Parkı Kabul Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Ceren Anadol, Dr. Süleyman Basa, Erhan Aras, Haluk Teber, Ömer Sarıoğlu ve Ankara İl ve Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut katıldı. 

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