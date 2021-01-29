Başkent'te 160.000 TL Jetta satışa çıktı

Ankara’da 06 BHK 604 Plakalı, 2015 Model Volkswagen Jetta 1.6 Trendline WVWZZZ16ZFM049159 Şasi No'lu, beyaz renkli araç satılıktır. Aracın kilometresi ve motor numarası bilinmiyor. Kasa tipi sedan olan aracın koltuk sayısı 4+1’dir. Araçta dizel motor vardır. Araçın rengi beyaz, aracın muhtelif yerlerinde boya dökülmeleri mevcuttur. Aracın satış fiyatı 160.000,00 TL’dir.
İhale Tarihi : 04/03/2021 günü, saat 11:45 - 11:50 arası.
İhale Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
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