  • BIST 1.441
  • Altın 501,444
  • Dolar 8,3566
  • Euro 10,1202
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 24 °C
»

Başkentte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bir dizi etkinlikle kutlanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için, Kovid-19 tedbirleri kapsamında özel programlar düzenleyecek.
Başkentte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bir dizi etkinlikle kutlanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, bu yıl 19 Mayıs coşkusunu kutlamak üzere "Gençlik Haftası" kapsamında, 17-19 Mayıs tarihleri arasında bir dizi etkinlik hazırladı.

Salgın süreci dikkate alınarak düzenlenecek ve ABB TV'den canlı yayınlanacak etkinlikler, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00'de Altınpark Amfi Tiyatro'da Mehteran ve Türk Halk Müziği Konseri ile başlayacak.

Kent Orkestrası, 18 Mayıs Salı günü saat 18.00'de Batıkent Vedat Dalokay Parkı Amfi Tiyatro'da Gençlerle Sahnede konseri, Agora Senfoni Orkestrası ise 19 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da 50. Yıl Parkı'nda Gençlik Konseri verecek.

Etkinlikler kapsamında, 19 Mayıs Çarşamba günü 12.00–19.00 saatleri arasında, içinde bando ekiplerinin yer aldığı 10 turistik gezi otobüsü ile 7 merkez ilçede kutlama turu yapılacak.

Başkentlileri balkon ve pencerelerine davet eden Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs'ta ayrıca 11.00–16.00 saatleri arasında belirlenmiş 3 bölgede Mehteran Yürüyüşü düzenleyecek.

Mehteran yürüyüşleri, 11.00-12.00 Yenimahalle Belediyesi ile İvedik Metro İstasyonu arasında, 13.00-14.00 Etlik Aşağı Eğlence ve Kasalar arasında (Giresun Caddesi) ve 15.00-16.00 Keçiören Nuri Pamir Caddesi'nde yapılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Süper Lige adını yazdırdı10 Mayıs 2021 Pazartesi 04:30
  • Şehit annelerine Anneler Günü sürprizi10 Mayıs 2021 Pazartesi 03:33
  • Zabıta, marketleri mercek altına aldı 10 Mayıs 2021 Pazartesi 02:25
  • Vali Vasip Şahin, Kaymakam Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'den Pazar Denetimi10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:32
  • Sokaklarda yol yenileme atağı10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:31
  • Nursultan Nazarbayev parkı için hummalı çalışma10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:29
  • Keçiören'de 'Sineksiz Yaz' seferberliği10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:28
  • Eski spor seti kalmayacak10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:27
  • Çiftçilere ücretsiz sebze fidesi dağıtımına başlandı10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:26
  • Canlı yayın uygulaması 2’nci yılında10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti