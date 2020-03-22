Başkent'te 2. oto galericiler sitesi için imzalar atıldı

ANODER’in Başkent’e ikinci oto galericiler sitesini kurmak için oluşturduğu ANOKOOP, sitenin yapımı için ilgili inşaat firması ile anlaşmayı imzaladı. Galericiler sitesi İvedik OSB’ye yapılacak.

Ankara Oto Galericileri Derneği'in (ANODER) Ankara'ya ikinci oto galericiler sitesini kurmak için oluşturduğu ANOKOOP (Ankara Oto Galericileri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi), DBN Proje Mühendislik Yapı Gayrimenkul İnşaat A.Ş. ile resmi anlaşmayı imzaladı. Böylece İvedik’e kurulacak olan Başkent’in ikinci oto galericiler sitesi inşası için anlaşma tamamlanmış oldu.

ANLAŞMA İMZALANDI

ANOKOOP Yönetim Kurulu sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, “Başkentimizin ve esnafımızın önemli ihtiyaçlarından olan ikinci oto galericiler sitesini kurmak için gerekli anlaşma imzalanmıştır. ANOKOOP'un İvedik OSB'de aldığı araziye en uygun şekilde yaptırdığı proje ve proje ile ilgili tüm ruhsat ve inşaat onaylarının alınmasını takiben inşaat firmaları ile yürütülen süreç, DBN Proje Mühendislik Yapı Gayrimenkul İnşaat A.Ş. ile yapılan anlaşma ile tamamlanmıştır.”

“ANKARAMIZA HAYIRLI OLSUN”

“ANOKOOP ortaklarının menfaat ve çıkarları doğrultusunda tüm detayların yer aldığı anlaşmanın hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu süreçte sabır ve desteklerini esirgemeyen tüm ortaklarımıza teşekkürü bir borç biliriz. İlgili Anlaşmanın, vatan millete, esnafımıza ve Ankara'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederiz.”

YER “İVEDİK”

55 milyon değerindeki arsa İvedik Organize Sanayi Bölgesi başkanlık binasının karşısında bulunuyor. Arsa alanı 25 bin 300 metrekare, ancak yerin fiziki durumundan dolayı kot farkı nedeniyle arsa 50 dönüm olarak kullanılabiliniyor. İnşaat tamamlanması halinde bölgedeki esnafında işlerinin artması bekleniyor.

150 DÜKKAN VE OFİS KULE

ANODER Başkanı İlkay Kalkan ise geçmiş dönemlerde galericiler sitesi hakkında gazetemize şu açıklamalarda bulunmuştu, “Söz konusu alana 150 dükkan ve ofis kule yapmayı hedefliyoruz. Besmele çekerek ilk etapta arsamızı aldık. Şimdi projelendirme aşaması var. Daha sonra inşaat ruhsatını alacağız. Bu ruhsatı aldıktan sonra onayla birlikte inşaatımıza başlayacağız. Her şey yolunda gitmesi halinde inşaatı bir sene içerisinde bitirip en kısa sürede üyelerimizle birlikte buraya taşınacağız.”



Emrah Özcan/İLKSAYFA