Başkent'te 23 Nisan balkonlardan böyle kutlandı

Dün iletişim başkanlığının daveti ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü akşam saat 21.00 davetini vatandaşlar karşılıksız bırakmadı.

İletişim Başkanlığı tüm vatandaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerinin balkonlarında ve pencerelerinden saat 21.00'da İstiklal Marşı okumaya davet etti ve vatandaşlarda bu daveti karşılıksız bırakmadı. Başkent'te vatandaşlar balkonlardan önce İstiklal Marşını söyle sonrada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınını balkonlarından kutladılar. İşte o görüntüler...